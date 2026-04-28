Durante el cierre de mercados de este martes, 28 de abril de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.71, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.15% en comparación con su costo en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.79 pesos y un mínimo de 12.76 pesos. La cotización del dólar canadiense subió 0.21% en la última semana, pero retrocede -6.78% en el último año, lo que apunta a una tendencia anual bajista pese a la leve mejora reciente. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró sesgo alcista: 7 jornadas de avance y 3 de retroceso, con dos rachas de tres subidas seguidas, retrocesos puntuales y un cierre a la baja; balance neto positivo. La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, que fue del 1.87 %, es significativamente menor que su volatilidad anual del 8.24 %, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar canadiense en el día 1 muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor frente a otras divisas. En los días anteriores, la estabilidad en la cotización había sido notable, pero el cambio reciente sugiere una recuperación en la confianza del mercado. Este repunte podría ser un indicativo de una mejora económica o factores externos que han influido en la apreciación del Dólar canadiense. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.