Durante el cierre de mercados de este martes, 28 de abril de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.36, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.13% en comparación con su precio en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.42 pesos y un mínimo de 20.38 pesos. En la última semana, el Euro registró un leve avance del 0.10%, pero en el último año acumula una caída del -7.89%. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el euro inició con caída, encadenó tres avances, retrocedió dos jornadas, volvió a subir tres y cerró con descenso, dejando un balance levemente alcista pese a la volatilidad. La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 2.93%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 8.14%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, lo que indicaría una depreciación del Euro. En general, la tendencia actual sugiere un clima económico favorable para la moneda europea. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.