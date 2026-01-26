La charrería es el deporte nacional reconocido como patrimonio cultural intangible por parte de la UNESCO, y actualmente, a través de Mundo Charro, pretenden impulsarlo como un destino turístico en Hidalgo para la comunidad internacional.

Con una inversión de MXN $3,500 millones, todos provenientes de capital privado, Mundo Charro nació como “Proyecto País”, una iniciativa que busca poner a la charrería como una experiencia de inmersión contemporánea diseñada para el viajero internacional y nacional que busca lujo.

Mundo Charro se abrirá en tres etapas este año. Cortesía Mundo Charro

El turismo de lujo en México es una de las ramas que logró mantener un mayor crecimiento en la derrama económica durante el año pasado.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), en los primeros seis meses de 2025, la derrama económica del turismo de lujo mostró un incremento de 6% en comparación con el año anterior.

Mundo Charro fue presentado durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que tuvo lugar la semana pasada en Madrid, España.

El destino se ubica en el municipio de Singuilucan, Hidalgo, dentro del Valle de Tulancingo, que cuenta con una conectividad estratégica, a través de su terminal de autobuses y un estacionamiento con capacidad para más de 1,700 autos y 70 unidades de transporte de pasajeros.

El destino se ubica a 45 minutos de la Ciudad de México y a 20 minutos de las pirámides de Teotihuacán.

Oferta turística

De acuerdo con Mundo Charro, el destino cuenta con 100 hectáreas, de las cuáles 34 cuentan con huella de construcción.

La oferta consiste en un parque temático que tiene capacidad para recibir a más de 4,000 visitantes en seis productos diferentes, con 14 experiencias inmersivas.

“Mundo Charro es la respuesta a un viajero que busca raíces. No construimos decorados; creamos un ecosistema donde la elegancia de la charrería, la profundidad de nuestra cocina y la tecnología se unen para contar un México que aún no ha sido contado”, afirma Armando Ruiz, director general de Mundo Charro.

¿Ya está abierto?

El destino contará con tres etapas de apertura durante 2026: la primera parte consiste en la hospitalidad y un centro de convenciones que estará listo en el verano de este año.

Esta etapa prevé la inauguración de un hotel de 170 habitaciones, así como un Centro de Convenciones y Espectáculos con capacidad para recibir a 15,000 personas.

También contará con un Lienzo Charro para 1,200 asistentes y eventos corporativos en 14 salones modulables y turismo para bodas y sucesos culturales.

La gastronomía será uno de los ejes principales del destino, con una oferta culinaria que cuenta con más de 25 centros de consumo.

Entre la oferta gastronómica destaca el restaurante Los Méxicos, que tiene capacidad para más de 1,000 comensales y el bar de mixología, Catrina.