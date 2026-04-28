El Mundial 2026 ya empieza a mover el calendario escolar de México. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó durante una conferencia de prensa que la dependencia evalúa la posibilidad de suspender clases presenciales en los días en que se disputen partidos de la Copa Mundial de la FIFA en territorio mexicano. Aunque no hay resolución definitiva, la medida comienza a tomar forma con el torneo a días de su inauguración. “Hay una petición de que no haya clases en los días del partido, estamos revisando, estamos analizando, estamos hablando con los maestros a ver también ellos qué opinan”, declaró Delgado. Ante la pregunta de si las clases podrían migrar al formato virtual, el funcionario fue cauto: “Vamos a ver, lo estamos revisando. No tenemos una conclusión al respecto”. Las modificaciones al calendario buscarían mejorar la movilidad, la seguridad vial y evitar la saturación del transporte público en días de partido. De aprobarse la medida, serían 11 fechas sin clases a lo largo de junio y principios de julio. Los días afectados serían el 11 de junio, jornada inaugural en la que México enfrentará a Sudáfrica. Le seguirían el 14, 17, 18, 20, 23, 24 y 26 de junio, además del 29 y 30 de junio y el 5 de julio, cuando se disputarían encuentros de dieciseisavos y octavos de final en suelo mexicano. Entre los partidos más destacados del calendario provisional figuran México vs. Corea del Sur el 18 de junio y Chequia vs. México el 24 de junio, además del choque inaugural ante Sudáfrica. También se incluirían encuentros sin participación azteca, como Uruguay vs. España el 26 de junio, que igualmente generan alta demanda de movilidad urbana en las ciudades sede. La medida aplicaría principalmente para estudiantes de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— tanto en escuelas públicas como en planteles privados incorporados a la SEP. La SEP no precisó una fecha concreta para dar a conocer su postura definitiva, aunque se espera que en las próximas semanas se comunique una resolución para que familias y alumnos puedan organizar sus actividades con anticipación. La decisión de la SEP marcará un precedente sobre cómo el sistema educativo mexicano responde a eventos deportivos de escala global, en un contexto en el que el fútbol mueve millones de personas y reorganiza la vida cotidiana del país entero.