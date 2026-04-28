A 44 días del Mundial 2026, las plataformas digitales de movilidad Uber, inDrive y DiDi, integrantes de Alianza In México, no han llegado a un acuerdo con las autoridades mexicanas sobre su participación en los aeropuertos del país, quienes prometieron hacer pública una propuesta formal de solución a mediados de mayo. El pasado jueves 23 de abril, Alianza In México participó en la tercera mesa de diálogo con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), así como con representantes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para avanzar en la construcción de un esquema de operación que garantice opciones de movilidad para los usuarios de los aeropuertos del país. Este proceso fue impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en diciembre de 2025, en su conferencia matutina, instruyó el inicio de un diálogo orientado a alcanzar una solución sobre la operación de plataformas de movilidad en aeropuertos, de modo que "se tenga la opinión de todos para poder tomar acuerdos de manera colectiva y no imponer nada“. Las autoridades señalaron que harán pública su propuesta hasta la segunda quincena de mayo. Sin embargo, las plataformas de movilidad consideran que “conocer una propuesta con apenas dos semanas de anticipación impide la evaluación e implementación correcta de cualquier solución operativa de manera eficiente en los aeropuertos estratégicos del país”. A poco más de un mes para que arranque el Mundial 2026, las personas conductoras, usuarias y plataformas aún desconocen la propuesta que las autoridades están considerando para atender las necesidades de movilidad de los visitantes nacionales y extranjeros durante la Copa del Mundo. En un comunicado, Alianza In México hizo un llamado urgente a la SICT y a la SEGOB a presentar una propuesta concreta y evaluable a la brevedad, en congruencia con el llamado para la construcción colectiva de una solución que la Presidenta Sheinbaum estableció desde el inicio de este proceso. Asimismo, reiteró su disposición y compromiso para trabajar de la mano de las autoridades.