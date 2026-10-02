El Gobierno de la Ciudad de México activó la Alerta Roja en tres alcaldías de la capital por pronóstico de lluvias fuertes. El comunicado oficial fue difundido desde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
La Alerta Roja fue activada por el Gobierno de CDMX y la SGIRPC en las alcaldías IZC, IZP y VCA. De acuerdo a lo indicado por las autoridades estas tres alcaldías -Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza- presentarán lluvias serán de 50 y 70 milímetros con caída de granizo.
Entre los peligros asociados la SGIRPC indicó que se presenta:
- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos
- Corrientes de agua sobre calles y avenidas
- Posibles deslaves de laderas
- Caída de ramas, árboles y lonas
- Reportes de hundimientos en CDMX por lluvias fuertes
El Gobierno de CDMX reportó afectaciones ocasionadas por las lluvias en diferentes zonas de la capital y activó el Operativo Tlaloque 2026. “Personal operativo y equipos de atención trabajan de manera coordinada para apoyar a la población y atender las incidencias registradas”, informó la cuenta oficial del Gobierno de Clara Brugada.
Las autoridades recordaron que ante emergencias pueden llamar al 911 para ser auxiliados.
Otras zonas de CMDX con alerta naranja y amarilla
Con lluvias de entre 30 y 49 mm con peligro de lluvias fuertes, inundaciones y encharcamientos y corrientes de agua, el Gobierno activó la Alerta Naranja en las alcaldías CUH, MLP y TLP.
La Alerta Amarilla fue activa en 10 alcaldías: AOB, AZC, BJU, COY, CUJ, GAM, MAC, MIH, TLH y XOC. En este caso el mal clima puede traer caída de granizo y lluvias entre 15 y 29 mm.
Para los habitantes con Alerta Roja, el Gobierno recomendó guardar los documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar todos los aparatos electrónicos, evitar cruzar puentes no niveles altos de ríos y arroyos y seguir las recomendaciones de la SGIRPC.