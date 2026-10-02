"En atención a las afectaciones ocasionadas por las lluvias de esta tarde, se activó el Operativo Tlaloque 2026 en diversos puntos de la ciudad", informó el Gobierno CDMX.

En esta noticia Otras zonas de CMDX con alerta naranja y amarilla

El Gobierno de la Ciudad de México activó la Alerta Roja en tres alcaldías de la capital por pronóstico de lluvias fuertes. El comunicado oficial fue difundido desde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

La Alerta Roja fue activada por el Gobierno de CDMX y la SGIRPC en las alcaldías IZC, IZP y VCA. De acuerdo a lo indicado por las autoridades estas tres alcaldías -Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza- presentarán lluvias serán de 50 y 70 milímetros con caída de granizo.

Autoridades del Gobierno de CDMX sugieren que ne lo posible no salgan y esperar a que la lluvia disminuya. rawpixel.com / Teddy Rawpixel

Entre los peligros asociados la SGIRPC indicó que se presenta:

Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos

Corrientes de agua sobre calles y avenidas

Posibles deslaves de laderas

Caída de ramas, árboles y lonas

Reportes de hundimientos en CDMX por lluvias fuertes

El Gobierno de CDMX reportó afectaciones ocasionadas por las lluvias en diferentes zonas de la capital y activó el Operativo Tlaloque 2026. “Personal operativo y equipos de atención trabajan de manera coordinada para apoyar a la población y atender las incidencias registradas”, informó la cuenta oficial del Gobierno de Clara Brugada.

Las autoridades recordaron que ante emergencias pueden llamar al 911 para ser auxiliados.

"Personal operativo y equipos de atención trabajan de manera coordinada para apoyar a la población y atender las incidencias registradas", reportó el Gobierno de CDMX. Gobierno de CDMX

Otras zonas de CMDX con alerta naranja y amarilla

Con lluvias de entre 30 y 49 mm con peligro de lluvias fuertes, inundaciones y encharcamientos y corrientes de agua, el Gobierno activó la Alerta Naranja en las alcaldías CUH, MLP y TLP.

La Alerta Amarilla fue activa en 10 alcaldías: AOB, AZC, BJU, COY, CUJ, GAM, MAC, MIH, TLH y XOC. En este caso el mal clima puede traer caída de granizo y lluvias entre 15 y 29 mm.

Para los habitantes con Alerta Roja, el Gobierno recomendó guardar los documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar todos los aparatos electrónicos, evitar cruzar puentes no niveles altos de ríos y arroyos y seguir las recomendaciones de la SGIRPC.