Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de Fórmula 1, mantiene un vínculo especial con Puerto Vallarta, Jalisco, una ciudad que ha destacado públicamente como uno de sus lugares favoritos. Justamente, allí posee un departamento de lujo, cuya valuación se estima en 3 millones de dólares .

Los detalles de la elegante vivienda y las declaraciones del corredor de Cadillac permiten conocer por qué esta ciudad mexicana ocupa un lugar importante en su vida, lejos de las exigencias de las pistas.

¿Cómo es el departamento de lujo de Checo Pérez en Puerto Vallarta?

La revista Architectural Digest México publicó en octubre de 2022 un artículo sobre el departamento tipo loft de Checo Pérez en Puerto Vallarta. Según esa publicación, se trata de una vivienda con vistas al mar, ubicada a unas cuadras de la playa y decorada con un estilo minimalista.

Entre sus características destacan los tonos azules, grises y blancos, además de muebles amplios y un comedor con capacidad para 12 personas.

La residencia también cuenta con un gimnasio privado, un espacio que le permite al piloto mantener su preparación física. Estos detalles también fueron exhibidos en una nota con Sky Sports durante 2018.

El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio "Checo" Pérez, aparece acompañado de su esposa Carola Martínez y dos de sus hijos en su casa de Puerto Vallarta en enero de 2021. Instagram - @schecoperez

¿Qué dijo Checo Pérez sobre vivir en Puerto Vallarta?

En una entrevista publicada por Elite Business en septiembre de 2025, Pérez expresó su aprecio por la ciudad y destacó el valor de disfrutar de actividades cotidianas lejos de la competición. La frase que resume esa idea es: “Poder caminar Puerto Vallarta es maravilloso y no se necesita mucho para vivir”.

La declaración conecta con una faceta más personal del piloto de F1: la posibilidad de pasear, disfrutar de la gastronomía local y pasar tiempo en un entorno distinto al de los circuitos internacionales.

En la misma línea, en un reel en su cuenta de Instagram, reconoció: “Puerto Vallarta es y siempre será mi lugar favorito”. Precisamente, argumentó que no se trata solamente de “una playa hermosa”, también es un lugar “lleno de artistas, comida deliciosa y una vibra incomparable que te hace querer quedarte un rato más”.

De esta manera, invitó a turistas a conocer esta zona de la costa jalisciense: “Si quieres conocer una verdadera playa mexicana, aquí la encuentras”.

¿Cómo es Puerto Vallarta y qué tiene de especial?

Puerto Vallarta ofrece atractivos turísticos que combinan naturaleza, cultura, gastronomía y entretenimiento. Según el sitio oficial de turismo de la ciudad, sus playas de arena dorada permiten nadar, practicar deportes y realizar actividades acuáticas. Entre las más conocidas están Los Muertos, Conchas Chinas, Las Gemelas, Mismaloya y Yelapa, ideales para relajarse o explorar el Pacífico mexicano.

Además, destacan el Malecón, que es uno de sus principales puntos de interés: un paseo de casi un kilómetro con esculturas al aire libre, galerías de arte, tiendas y restaurantes con vistas al océano Pacífico. También se pueden disfrutar espectáculos culturales y atardeceres, mientras que por la noche la zona reúne bares y clubes.

Entre sus atractivos naturales destaca el Parque Marino Los Arcos, una formación rocosa ubicada al sur de la ciudad. La Isla Río Cuale sobresale por su actividad artística y cultural, con exposiciones, conciertos, talleres y un museo arqueológico.