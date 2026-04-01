Durante Semana Santa, muchas familias buscan escapadas cercanas que combinen descanso, diversión y precios accesibles. En ese sentido, el estado de Morelos se posiciona como uno de los destinos favoritos gracias a su clima cálido y su amplia oferta de balnearios. Lo mejor es que no hace falta gastar demasiado para pasarla bien: existen opciones por menos de 200 pesos que ofrecen buena infraestructura, áreas para niños y espacios naturales, logrando un equilibrio ideal entre precio y calidad. Entrada desde $40. Cuenta con cinco albercas, áreas verdes y ambiente familiar. Ideal para quienes buscan una opción muy económica sin sacrificar comodidad. Acceso general de $90. Tiene alberca grande, chapoteaderos, juegos infantiles y zonas para asar carne, perfecto para un día completo en familia. Entrada entre $100 y $130. Destaca por sus aguas minerales y por tener una de las albercas más grandes de Latinoamérica, además de toboganes y áreas deportivas. Acceso desde $40. Ofrece aguas semisulfurosas, chapoteadero, juegos infantiles y zona para acampar, ideal para familias con chicos. Entrada de $45. Cuenta con albercas, chapoteaderos, aguas templadas y áreas de campamento, además de restaurante y espacios amplios. El encanto de Tepoztlán lo convierte en uno de los destinos más visitados del estado. Rodeado de montañas y naturaleza, es ideal para combinar un día de balneario con recorridos culturales y actividades al aire libre. Su famoso cerro del Tepozteco y su zona arqueológica ofrecen vistas únicas. Tepoztlán destaca por su ambiente místico y su oferta de bienestar, con spas y experiencias holísticas. Su mercado tradicional y su gastronomía completan una escapada perfecta para quienes buscan relajarse y reconectar. Por otro lado, Tlayacapan conserva una fuerte identidad cultural con raíces prehispánicas. Sus calles, arquitectura y tradiciones lo convierten en un destino auténtico para conocer la historia y costumbres del estado. Este Pueblo Mágico también es reconocido por su tradición alfarera y por ser cuna del chinelo, símbolo de Morelos. Entre sus atractivos destacan el ex convento de San Juan Bautista y sus múltiples capillas, además de su gastronomía típica que complementa la experiencia.