El Madagascar Research and Conservation Institute (MRCI) mantiene abierto durante todo el año su programa de conservación marina en Nosy Komba, una isla volcánica frente a la costa noroeste de Madagascar, entre la isla principal y Nosy Be, por el cual recibe voluntarios internacionales para llevar a cabo trabajos de estudios sobre arrecifes, peces, corales y contaminación marina.

Los interesados pueden quedarse de cuatro a 12 semanas en Turtle Cove, el centro de investigación. El programa comienza el primer y tercer lunes de cada mes.

Cuáles son las tareas de los voluntarios

Las personas voluntarias participan en inmersiones de monitoreo, identificación de especies, recopilación y análisis de datos, restauración de corales, construcción y mantenimiento de arrecifes artificiales y limpieza de playas. También colaboran en actividades de educación ambiental con comunidades locales.

Así es el lémur, el animal que solo se puede encontrar en Madagascar.

Según MRCI, en 2025 instaló 15 nuevos arrecifes artificiales y trasplantó más de 1,500 corales. PADI reconoce al instituto como centro de buceo.

Cuánto cuesta la inscripción al voluntariado

El programa Madagascar Research and Conservation Institute para voluntariado es de pago. Lo que quiere decir es que no es una oferta de trabajo con sueldo, sino una oportunidad de volunturismo científico en la que el participante financia parte de su estancia y del proyecto.

Estas son las tarifas oficiales de MRCI para 2026, según la duración de la estadía:

Duración de la estadía Valor 4 semanas 2,475 dólares 6 semanas 3,305 dólares 8 semanas 4,135 dólares 10 semanas 4,965 dólares 12 semanas 5,795 dólares

La cuota incluye alojamiento en bungalows compartidos frente al océano, tres comidas al día, formación científica, asistencia durante la estancia y traslado desde el aeropuerto de Nosy Be. Quedan por cuenta del viajero los vuelos internacionales, el seguro, el visado y parte del equipo personal.

Cuáles son los requisitos para participar y cómo postularse

Buceo: para las investigaciones submarinas se requieren las certificaciones PADI Open Water y Advanced Open Water, o equivalentes. Quienes no las tengan pueden obtenerlas en la escuela del instituto antes de incorporarse.

Equipo propio: máscara, snorkel, aletas, traje de neopreno, boya de señalización y otros accesorios indicados por el programa.

Edad e idioma: mínimo 18 años y manejo de inglés.

Para postularse, las solicitudes pueden hacerse directamente a través de MRCI/Madagascar Volunteer. También hay plazas en plataformas como Volunteer World e Idealist.

Nosy Komba, también llamada Nosy Ambariovato, no tiene carreteras ni automóviles. El alojamiento es sencillo y comunitario, más cercano a un campamento de investigación que a un resort. Idealist describe las plazas como voluntariado presencial de tiempo completo, con más de 30 horas semanales.