Llegan a México las Becas Leonardo que ofrecen hasta 50 mil dólares: quiénes pueden acceder. Fuente: shutterstock

Por primera vez en México y en América Latina , la Fundación BBVA ha lanzado las prestigiosas Becas Leonardo, una iniciativa diseñada para impulsar de manera decisiva la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la creación cultural en el país. Se trata de un programa que busca financiar proyectos individuales altamente innovadores con apoyos económicos brutos de hasta 50,000 dólares estadounidenses.

Frente a esta oportunidad histórica, la comunidad académica, científica y artística nacional se encuentra expectante por conocer las reglas de operación, los requisitos de elegibilidad y los nuevos plazos de inscripción dispuestos por la Fundación BBVA en su sitio web oficial.

Llegan a México las Becas Leonardo que ofrecen hasta 50 mil dólares: quiénes pueden acceder Fundación BBVA

¿Cuáles son los requisitos y quiénes pueden postularse a las becas?

La convocatoria está dirigida estrictamente a personas físicas que se encuentren en un estadio intermedio de su carrera profesional, con edades comprendidas entre los 30 y 45 años cumplidos, y solo hay 50 cupos.

Pueden postularse investigadores, científicos, desarrolladores tecnológicos y creadores culturales que sean ciudadanos mexicanos o extranjeros con al menos tres años de residencia legal y fiscal en el país.

Es importante destacar que las becas son de carácter individual, por lo que no se admiten propuestas grupales ni presentadas por personas morales o asociaciones.

¿Qué áreas de conocimiento participan en la convocatoria?

Para asegurar un impacto multidisciplinario, el programa contempla un amplio abanico de disciplinas divididas en diez categorías clave.

Entre ellas destacan las Ciencias Básicas (Física, Química y Matemáticas), Biología y Biomedicina, Tecnología Limpia y Biodiversidad, Ingenierías y Ciencias de la Computación junto con Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos.

Asimismo, se abren espacios fundamentales para las ciencias sociales, las humanidades y las expresiones artísticas como artes plásticas, música y ópera, además de creación literaria y artes escénicas.

¿Cuáles son las nuevas fechas clave y el plazo de inscripción?

Aunque inicialmente se había fijado una fecha de cierre preliminar, la alta demanda motivó a la institución a extender el periodo de registro. Actualmente, los interesados tienen tiempo para postularse hasta el 21 de octubre de 2026 a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Posteriormente, el proceso de evaluación seleccionará los proyectos ganadores, cuyos resultados oficiales y resolución se darán a conocer a partir del 1 de febrero de 2027 a través del portal de la Fundación BBVA.

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¿Cómo se estructuran y desarrollan los proyectos financiados?

Los proyectos seleccionados cuentan con características específicas de ejecución temporal y presupuestaria. Cada iniciativa financiada debe planificarse para desarrollarse en un periodo estimado de entre 12 y 18 meses. Este margen temporal busca garantizar la profundidad y viabilidad de los trabajos innovadores.

Toda la documentación detallada, las bases completas y el acceso al registro formal se encuentran disponibles directamente en el sitio web de la Fundación BBVA.

¿Cómo hay que hacer para inscribirse?

Todo el proceso de postulación es 100% digital y gratuito. Los pasos para registrarse son los siguientes: