El pago mínimo de la tarjeta de crédito puede parecer una solución a corto plazo, pero Condusef y Profeco advierten que puede traer complicaciones en el tiempo por la generación de deuda.

En esta noticia <b>Cuál es el principal riesgo del pago mínimo de la tarjeta de crédito</b>

Pagar solo el mínimo del estado de cuenta de la tarjeta de crédito puede parecer un alivio cuando el presupuesto aprieta, pero la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) coinciden en que debe ser una medida excepcional.

Según el Banco de México, el pago mínimo es la cantidad que el emisor debe requerir al titular de una tarjeta de crédito en cada periodo de pago para que el financiamiento se considere al corriente. El pago mínimo de la tarjeta de crédito, dependiendo de cada banco, es de entre el 2% y el 5% del saldo total.

Profeco y Condusef advierten cómo y por qué evitar el pago mínimo de la tarjeta de crédito.

Esto quiere decir que los tarjetahabientes pagan intereses por el resto del saldo no cubierto y, al hacerlo mes a mes, la deuda no solo se extenderá, sino que además será mayor.

Cuál es el principal riesgo del pago mínimo de la tarjeta de crédito

El costo del crédito a través de las tarjetas no solo consta de los intereses que se pagan cuando no se cubre el total de lo adeudado a fin de cada mes, sino que también se debe sumar una proporción de las cuotas que se pagan por concepto de apertura, anualidad y otras comisiones diversas.

Es por eso que la Profeco y la Condusef advierten que, al pagar solo el mínimo mes a mes, la deuda se extiende en el tiempo y además es cada vez mayor.

La Condusef explica que, mientras menor sea el pago mínimo, más tiende a incrementarse la deuda. Por eso, desde 2011 el Banco de México modificó su metodología de cálculo para que cada pago mínimo amortice parte de la deuda.

Recomendaciones de Profeco y Condusef:

Usar el pago mínimo solo en caso de emergencia.

Revisar en el estado de cuenta cuánto tiempo y cuánto costaría liquidar la deuda pagando solo el mínimo.

Si solo se puede cubrir mínimos, considerar refinanciar con un crédito a menor tasa o a tasa fija y plazo determinado.

Evaluar si la línea de crédito es la que realmente se necesita; se puede solicitar su reducción.

Siempre que se pueda, pagar más del mínimo: así se saldará la deuda más rápido y se pagará menos intereses.

La Condusef ofrece en su sitio web una Calculadora de Pagos Mínimos, que muestra el importe del pago mínimo, el saldo pendiente y el tiempo que tardarías en liquidar la deuda si solo pagas esa cantidad, siempre que no se hagan nuevas compras.