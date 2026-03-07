México inició un cambio profundo en la forma en que se visitan sus playas. El Gobierno de Claudia Sheinbaum, por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, impulsa un nuevo modelo de turismo sostenible que busca proteger los ecosistemas costeros y reducir el impacto ambiental de los visitantes. Como parte de esta estrategia, las autoridades recomiendan que todos los turistas consulten previamente la calidad del agua y las condiciones ambientales de los destinos mediante la aplicación oficial Playas Mx, una herramienta que permitirá tomar decisiones informadas antes de entrar al mar. Antes de viajar a destinos de costa, las autoridades recomiendan seguir estas acciones para reducir riesgos y proteger el medio ambiente: El cambio forma parte de una estrategia presentada durante el “Foro de Soluciones: Playas y Ecosistemas Costeros Turísticos” realizado en Bahías de Huatulco. “El objetivo es fortalecer la protección de playas y ecosistemas costeros, integrando desarrollo económico, protección ambiental y bienestar social”, explicaron las autoridades en el encuentro. México cuenta con más de 12 mil kilómetros de litoral y una superficie marítima que representa el 62% del territorio nacional, lo que convierte a las costas en una zona estratégica para el turismo y la conservación. Ante este panorama, el Gobierno puso en marcha la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025–2030, que busca eliminar el 100% de residuos plásticos en playas y costas para el año 2030. Otro de los datos claves es que la estrategia promueve la corresponsabilidad del sector empresarial, comunidades locales y visitantes para reducir la contaminación y mejorar el manejo de los ecosistemas costeros. Durante el foro, especialistas coincidieron en que el turismo debe evolucionar hacia prácticas más responsables. “Se busca transitar hacia un modelo turístico que genere beneficios económicos sin comprometer el patrimonio natural del país”, señala el comunicado oficial. Como parte de este esfuerzo, autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales trabajan junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para monitorear la calidad del agua en 289 playas de 76 destinos turísticos. El objetivo, según el Gobierno, es que las playas mexicanas continúen siendo un motor económico del país, pero bajo un esquema que priorice la conservación de la biodiversidad y la seguridad de quienes las visitan.