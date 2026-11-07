Algunas investigaciones preliminares también analizan los flavonoides presentes en los cítricos y su posible relación con molestias como la hinchazón abdominal y la indigestión.

El consumo de agua con limón en ayunas se convirtió en una costumbre extendida en distintas partes del mundo. Su popularidad se debe tanto a que es una preparación sencilla y económica como a los posibles beneficios que se le atribuyen para la salud.

Según un análisis del equipo médico de SaludOnNet, compuesto por especialistas destacados el área, beber un vaso de agua con limón en ayunas favorece la digestión y contribuye al funcionamiento del sistema inmunológico.

La clave está en incorporar el agua con limón según la tolerancia de cada persona y mantener hábitos saludables en el día a día. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Beber un vaso de agua con limón en ayunas: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Según el análisis publicado en el sitio SaludOnNet, beber agua con limón al levantarse puede ser una forma práctica de comenzar a cubrir las necesidades diarias de líquidos y establecer un hábito saludable desde las primeras horas de la mañana.

El agua representa cerca del 60% del peso corporal de una persona adulta y participa en numerosas funciones:

Interviene en las reacciones bioquímicas

Ayuda a regular la temperatura mediante la sudoración y la respiración

Transporta nutrientes

Facilita la eliminación de residuos

Por eso, no consumir suficiente líquido durante el día puede favorecer la aparición de deshidratación.

Por su parte, el limón aporta pequeñas cantidades de minerales, entre ellos potasio, que forma parte de los electrolitos necesarios para regular el equilibrio de líquidos.

Aporta vitamina C y antioxidantes

Un limón de tamaño mediano contiene aproximadamente entre 30 y 50 miligramos de vitamina C , por lo que puede contribuir a cubrir las necesidades diarias de este nutriente. Incorporarlo al agua de la mañana permite sumar una fuente de esta vitamina a la alimentación.

Entre sus principales funciones se encuentran:

Acción antioxidante: ayuda a proteger las células frente al daño provocado por los radicales libres, moléculas que pueden contribuir al envejecimiento celular.

Cuidado de la piel: participa en la producción de colágeno, una proteína necesaria para conservar la firmeza y elasticidad de la piel, además de intervenir en la cicatrización y reparación de tejidos.

Absorción del hierro: favorece la incorporación del hierro no hemo, presente principalmente en alimentos de origen vegetal, y puede ayudar a prevenir su deficiencia.

Funcionamiento del sistema inmunológico: contribuye al funcionamiento de las defensas y al desarrollo de distintas funciones de las células que participan en la respuesta inmunitaria.

Se sugiere mantener una dieta variada que incluya alimentos como naranjas, kiwis, frutillas, pimientos y brócoli para potenciar el consumo de esta vitamina.

Puede contribuir al proceso digestivo

Se relaciona con una posible mejora de la digestión. Una de las explicaciones propuestas es que el ácido cítrico del fruto podría intervenir en ciertos procesos digestivos . Además, el líquido ayuda a mantener hidratado el tracto gastrointestinal y favorece el tránsito intestinal, lo que puede contribuir a prevenir o aliviar el estreñimiento.

El agua cumple un papel importante en la digestión porque ayuda a mantener el contenido intestinal en condiciones adecuadas para facilitar el movimiento de los desechos.

Puede contribuir al cuidado de la piel

La vitamina C participa en la síntesis de colágeno y actúa como antioxidante , por lo que resulta importante para mantener la estructura de la piel y protegerla frente al daño oxidativo.

El colágeno es una proteína fundamental para la firmeza y elasticidad de los tejidos. Por este motivo, consumir suficiente vitamina C a través de la alimentación contribuye al mantenimiento de una piel saludable. De todos modos, beber agua con limón no elimina las arrugas ni reemplaza otros cuidados, como una alimentación equilibrada y la protección frente a la exposición solar.

Precauciones antes de consumir agua con limón

Aunque se trata de una bebida que la mayoría de las personas puede consumir sin inconvenientes, su acidez puede generar algunas molestias o efectos no deseados si se toma con frecuencia o en grandes cantidades.

Efectos sobre los dientes

El ácido cítricopuede desgastar progresivamente el esmalte dental. Para reducir este riesgo, se recomienda:

Beber la preparación con un sorbete

Enjuagarse la boca con agua después de consumirla

Evitar el cepillado inmediato, ya que el esmalte puede quedar vulnerable

Molestias gastrointestinales

Las personas que tienen gastritis, reflujo gastroesofágico o sensibilidad a los alimentos ácidos podrían experimentar aumento del ardor, acidez o malestar estomacal. En esos casos, conviene reducir la cantidad de limón o evitar la bebida si provoca síntomas.

Posibles interacciones y alergias

Si bien el limón no presenta interacciones relevantes con la mayoría de los medicamentos, algunos tratamientos pueden requerir precauciones específicas. Ante cualquier duda, se sugiere consultar con un médico o farmacéutico, especialmente si se toman medicamentos o suplementos de manera habitual.