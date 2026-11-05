Estas obras y mejoras, dice el Gobierno, son el resultado de un esfuerzo entre los ejecutivos: federal, estatal y municipal, con una inversión de más de 40 mdp.

La Comisión Nacional del Agua, Conagua, entregó la megarehabilitación del cárcamo El Salado, en el municipio de La Paz, Estado de México, una obra que requirió una inversión de 29.8 millones de pesos y permitirá incrementar su capacidad de bombeo de 3 mil 200 a 4 mil litros por segundo.

De acuerdo con el comunicado de la Conagua, publicado el 31 de octubre de 2026, los trabajos beneficiarán aproximadamente a 108 mil habitantes de distintas colonias del municipio, al fortalecer la operación del sistema hidráulico y disminuir el riesgo de inundaciones.

“Fortalecen la infraestructura hidráulica del municipio y contribuyen a mejorar la calidad de vida para más de 108 mil habitantes” , afirma el comunicado.

La obra forma parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y fue resultado de la coordinación entre tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. En conjunto, las dos obras hidráulicas entregadas en La Paz representaron una inversión superior a 40 millones de pesos.

Las obras entregadas benefician a más de 108 mil habitantes del municipio. Gobierno de México

La rehabilitación del cárcamo El Salado beneficiará a 91 mil habitantes y ayudará a disminuir el riesgo de inundaciones

La intervención en el cárcamo El Salado permitió elevar su capacidad de bombeo de 3 mil 200 a 4 mil litros por segundo, lo que representa una ampliación de 800 litros por segundo respecto a su capacidad anterior. Según la Conagua, esta mejora busca fortalecer el funcionamiento de la infraestructura hidráulica y reducir el riesgo de inundaciones en la zona.

La dependencia detalló que aproximadamente 91 mil habitantes serán beneficiados por los trabajos, principalmente en las colonias El Salado, Valle de los Pinos, Valle de los Reyes, Ancón de los Reyes, La Magdalena Atlicpac y San Sebastián Chimalpa. La institución señaló que la obra contribuye a mejorar los servicios que recibe la población y a garantizar el derecho humano al agua.

La presidenta Claudia Sheinbaum impulsó el Plan Integral para el Oriente del Estado de México. EFE

Pozo Altavista también mejora el suministro de agua potable en La Paz

Además de la rehabilitación del cárcamo, la Conagua entregó el pozo Altavista, que requirió una inversión de 11.06 millones de pesos y permitirá incorporar hasta 40 litros por segundo al sistema de distribución de agua potable. Esta infraestructura beneficiará a alrededor de 17 mil habitantes de las colonias Lomas de Altavista, Máximo de la Cruz y Bosques de la Magdalena.

De acuerdo con la dependencia, el nuevo pozo contribuirá a disminuir el tandeo y mejorar las condiciones de higiene y salud de los habitantes.

La Conagua exhortó a la población a evitar tirar basura en calles, cuerpos de agua y sistemas de drenaje, debido a que los residuos sólidos pueden obstruir la infraestructura hidráulica, reducir su eficiencia y provocar inundaciones.