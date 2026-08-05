“Si la vida te da limones...: haz jugo con ellos!” y para eso, nada mejor que exprimirlos al máximo. Y el truco para lograrlo - viralizado recientemente en redes sociales- es tan sencillo como poner el limón antes de cortarlo en el microondas por 30 segundos. ¿Cómo es posible?

Y aunque muchas veces hayas caído en la trampa e intentado algún método sencillo viralizado sin obtener el resultado deseado, en este caso, el truco esconde un fundamento científico que avala el resultado.

¿Por qué calentar el limón en el microondas permite sacarle más jugo?

El truco que se viralizó en redes tiene un fundamento científico. Foto: Pixabay.

En realidad, el truco como tal no existe: se trata sencillamente de la acción que ejerce el calor sobre el limón. Un efecto que puedes conseguir incluso sin su acción. Así lo explica el profesor del Tecnológico Nacional de México, campus Santiago Papasquiaro, Rafa Carbajal, creador de contenidos.

En un video también de Tik Tok, Carbajal explica el fenómeno. El calor, indica el profesor, “reblandece las paredes con las que están hechos los saquitos de jugo; esas pequeñas gotitas que están dentro como en las naranjas”, detalla en el video, que ha acumulado miles de vistas.

Tan simple es el truco que puedes hacerlo incluso sin microondas. Carbajal explica que si frotas el limón contra una superficie dura antes de cortarlo obtienes el mismo resultado porque del mismo modo que el calor, la fricción rompe las paredes internas que contienen el jugo facilitando su extracción.

Un truco más: ¿Cómo rallar correctamente un limón?

Con este truco aprovecharás toda la cáscara de tus limones para perfumar tus preparaciones. Foto: Pexels.

Si eres fanático del limón en las preparaciones dulces, también te habrás encontrado con la engorrosa tarea de obtener la ralladura de su cáscara. Porque siempre es más lo que queda entre el filo del rallador y el metal que aquello que efectivamente cae.

Este es el truco para utilizar realmente toda la cáscara de tu limón: solo debes utilizar papel de cocina y colocarlo sobre el rallador. No es necesario que presiones aún: lo harás sin darte cuenta al pasar la superficie del limón. Con esto lo que logras es que la cáscara quede sobre el papel de cocina y puedas utilizarla íntegramente.