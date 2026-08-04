El beneficio de tomar agua de limón y en qué momento del día es mejor.

Sobre el efecto adelgazante del zumo de limón, solo o con agua, se ha hablado mucho. Puntos de vistas al respecto han chocado de frente con argumentos válidos sobre el debate si tomar agua con limón adelgaza o no. Bajar de peso depende de muchos factores y hoy derribaremos la polémica que zanja las propiedades del limón para eliminar grasa.

Para empezar, el limón hace parte de las frutas cítricas más versátiles de toda la gastronomía. Se puede usar tanto crudo como cocido, es ideal para carnes, ensaladas, asados y es usado hasta en sopas.

El uso del limón es transversal a todas los tipos de comida como las saladas, dulces y bebidas.

Jugo de limón. Fuente: Pixabay.

El limón, ¿quema o no grasa?

El limón es un gran complemento dietético y sirve como diurético para eliminar las toxinas del cuerpo.

De acuerdo a un estudio publicado por el Journal of the American College of Nutrition, las personas que manejan un alto grado de vitamina C en su organismos queman un 30% más de grasa corporal cuando hacen ejercicio que aquéllas que no.

Por cada 100 gramos de limón sin piel, esta porción contiene 53 mg de vitamina C, en consecuencia, el mito, la teorías que niegan la capacidad del jugo de limón para quemar grasa pueden sustentar.

La vitamina C ayuda y favorece la quema de grasa debido a su poder de intervención en la síntesis de carnitina. Dicha sustancia es la que necesitan las células del cuerpo para oxidar y romper los lípidos grasos.

Zumo de limón. Fuente: Pixabay.

¿A qué hora se debe tomar el zumo de limón para adelgazar?

El zumo de limón ayuda a prevenir el aumento de los niveles de azúcar en la sangre y a eliminar líquidos que hinchan el cuerpo mejorando de forma notoria la salud.

El limón aporta saciedad al organismo y es una rica fuente de energía, mejora la digestión y al ser alcalino mejora los niveles del PH de la sangre.

Los nutricionistas coinciden y recomiendan tomar el agua de limón en horas de la mañana para aprovechar al máximo sus beneficios para la salud y la pérdida de peso.

Tomar limón. Fuente: Pixbay.

La hora exacta para tomar zumo de limón recomendada por la mayoría de los dietistas, es justo a la hora que te levantas. Antes de comer cualquier cosa, toma zumo delimón o agua con limón.