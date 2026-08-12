Si buscas mejorar el funcionamiento de tu organismo y bajar algunos kilos, puedes tener en cuenta los beneficios de consumir agua con limón en ayunas. Es una práctica simple que puede incorporarse a la rutina diaria y a la que se le atribuyen efectos como favorecer la quema de grasas, aportar energía y contribuir al buen funcionamiento de la digestión.

Según especialistas en salud, este hábito alimenticio puede ayudar a “limpiar” el organismo en poco tiempo, siempre que se combine con ejercicio físico regular y una alimentación equilibrada.

Conoce los beneficios de incluir al limón en tu dieta. Entre los aportes más destacados, la mejora al organismo.

“Debido al aumento de la hidratación que genera consumir agua con limón de manera habitual, se mejora la hidratación de nuestras células” , comenta la dietista nutricionista Mónica Acha. En esta línea, asegura que así se proporciona un mejor funcionamiento corporal.

¿Es cierto que el agua con limón sirve para bajar de peso?

En primer lugar, es importante señalar que no hace falta consumir esta bebida en ayunas, dado que sus beneficios pueden aprovecharse independientemente del momento del día en que se tome.

De acuerdo con Acha, la evidencia científica demuestra que es un mito afirmar que el agua con limón permite adelgazar o eliminar grasa corporal. “El agua con limón no afecta los depósitos de grasa en nuestro cuerpo”, sostiene la especialista.

Aunque no se trata de una bebida milagrosa, sí contiene distintos nutrientes que pueden resultar beneficiosos para el organismo. Entre sus principales aportes se encuentran las vitaminas C y B, calcio, hierro, magnesio, potasio y enzimas.

¿Para qué es bueno el agua con limón?

En primer lugar, esta fruta cítrica cuenta con vitamina C, que le permite al sistema inmunitario un mejor funcionamiento, una buena cicatrización para la piel y una correcta absorción de hierro.

Además, este micronutriente actúa como antioxidante para prevenir el daño de los famosos radicales libres que se producen durante el metabolismo. De no hacerlo, se generaría un mayor envejecimiento celular.

El jugo de medio limón proporciona aproximadamente el 20 % de la cantidad diaria recomendada de vitamina C. Fuente: Freepik

“El agua con limón ayuda a controlar la saciedad y los antojos”, suma Acha. Esto sucede por la acción de la fibra pectina que tiene la fruta. De ahí, el mito de su poder para adelgazar.

¿Por qué los dientes se ponen amarillos?

Entre las razones más conocidas, la ingesta excesiva de cítricos dañan el esmalte dental. Por eso, para evitar la erosión de los dientes se recomienda tomar con sorbete o enjuagar con agua luego de haber bebido jugo con limón.