Más de 90 millones de metros cúbicos serán destinados a seis municipios en Tamaulipas.

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), anunció el avance en el proyecto de tecnificación del Distrito de Riego (DR) 026 Bajo Río San Juan en Tamaulipas.

Esta medida busca transformar la gestión del agua en una región afectada por la sequía y la escasez, orientando los recursos recuperados a garantizar el derecho humano al agua de la población. De esta forma, el suministro del agua potable cambia para siempre en seis municipios claves de este estado.

Tamaulipas es uno de los estados en México que mas sufre la sequía. Fuente: Shutterstock Shutterstock

90 millones de metros cúbicos destinados a seis municipios en Tamaulipas

La estrategia federal contempla una inversión programada de más de 3,600 millones de pesos a ejecutarse entre 2025 y 2028. Mediante el uso eficiente del recurso agrícola en más de 6,000 hectáreas, las autoridades prevén optimizar los volúmenes hídricos para fortalecer los servicios de agua potable que llegan a los hogares.

Gracias a estas obras de infraestructura, se proyecta el ahorro de 90 millones de metros cúbicos de agua que serán destinados directamente al consumo poblacional de seis municipios fronterizos: Gustavo Díaz Ordaz, Camargo, Mier, Miguel Alemán, Reynosa y Río Bravo.

“La tecnificación del Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan, permitirá el incremento en el abasto de agua que va directo a los hogares” , publicó la CONAGUA.

Gobierno de México llevará más agua a seis municipios complicados con el recurso hídrico. CONAGUA

Detalles de las obras y alcance del proyecto de tecnificación

La intervención en el Distrito de Riego 026 beneficiará a cerca de 3,700 usuarios agrícolas y permitirá elevar la producción del campo mediante tecnologías que optimizan el uso del agua y facilitan la aplicación directa de insumos para el crecimiento de cultivos y el control de plagas.

Para lograr el ahorro estimado y mejorar el suministro público urbano, el plan de obras contempla las siguientes acciones principales:

Revestimiento de canales: Se intervendrán 80 kilómetros de canales principales y 350 kilómetros de canales secundarios.

Rehabilitación de infraestructura: Reparación de 30 estructuras en canales y 97 estructuras de medición.

Pozos y plantas de bombeo: Rehabilitación integral de 98 pozos y plantas de bombeo.

Tecnificación de campo: Tecnificación y nivelación de 6,200 hectáreas agrícolas.

“¡Suministro de agua garantizado en Tamaulipas gracias a la tecnificación del riego!”, puntualizó la Comisión Nacional del Agua.

Con la implementación de estas obras, el Gobierno de México, bajo el poder de Claudia Sheinbaum, busca consolidar una gestión sustentable del agua en Tamaulipas. Al reducir el volumen requerido para la producción agrícola sin descuidar el rendimiento del campo, se asegura un mayor abasto continuo y de calidad para los hogares de las comunidades fronterizas.