Las llamadas “alas de murciélago” son una preocupación frecuente entre personas mayores de 60 años, sobre todo cuando el envejecimiento y la falta de actividad física comienzan a reflejarse en la pérdida de firmeza en los brazos. Para combatirla, los expertos recomiendan un ejercicio en casa que es clave para mejorar el aspecto, sin necesidad de ir al gimnasio. El sedentarismo y la ausencia de estimulación muscular constante influyen de forma directa en esta zona del cuerpo. Ante esta situación, entrenar con pesas en casa surge como una alternativa práctica y efectiva, ya que no requiere acudir al gimnasio ni utilizar equipos especializados. Conoce el mejor método para quitar la grasa del brazo y goza de un mejor aspecto físico. La flacidez suele aparecer cuando el tríceps deja de ejercitarse con regularidad. Este músculo, fundamental para extender el codo y mantener la estabilidad del brazo, con frecuencia queda fuera de muchas rutinas de ejercicio. Una forma efectiva de activarlo es mediante la extensión de tríceps con mancuerna, también conocida como patada de tríceps. Este movimiento consiste en mantener el codo pegado al cuerpo mientras se estira el antebrazo hacia atrás de manera controlada, evitando balanceos. Especialistas de la Clínica Mayo señalan que el entrenamiento de fuerza con pesas no solo ayuda a aumentar la masa muscular, sino que también contribuye a disminuir la grasa corporal y a fortalecer los huesos, algo especialmente importante con el paso de los años. Para realizar este ejercicio de manera segura, recomiendan: Más allá de los beneficios estéticos, fortalecer los brazos también favorece la independencia en la vida cotidiana. En adultos mayores de 60 años, tener un tríceps fuerte facilita acciones como cargar objetos, empujar puertas o levantarse con apoyo. La entrenadora Priscila Burguete destaca que este músculo suele ser uno de los menos trabajados, pese a su importancia, y sugiere incluir ejercicios sencillos con mancuernas, poniendo siempre atención en la técnica y la constancia.