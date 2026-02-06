En enero de 2026 se vendieron más de 4,240 vehículos ligeros por día, con lo que el mercado automotor mexicano arrancó el año pisando el acelerador a fondo para llegar a 131,472 automóviles en el mes. Eso representa una cifra récord para un primer mes de año desde que el INEGI recibe datos y publica este reporte a raíz de las ventas que indican los agremiados a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA) y las propias armadoras establecidas en el país. El salto de enero a enero es de 8.7%, lo que representa una diferencia de 10,519 vehículos más vendidos el primer mes de 2026, superando por mucho las 120,953 unidades colocadas en el mismo mes de 2025. Además, se supera por más de 8 mil unidades las vendidas en 2017, cuando se registró la mayor cifra previa. El desempeño tomó por sorpresa incluso a los propios distribuidores. AMDA había proyectado ventas por 123,741 unidades para enero, pero la realidad quedó casi 6% por encima. Sin caer en triunfalismos, la industria está recalculando las proyecciones para lo que sigue en el año, que estará marcado por variables como el tipo de cambio, las tasas de interés, la situación con la renegociación del T-MEC y hasta gastos que las familias podrían tener por el Mundial 2026. Sin embargo, la fórmula hasta ahora parece funcionar con créditos más accesibles, estrategias agresivas por parte de la marcas y la realidad del asentamiento de más empresas chinas. En este sentido, cabe destacar que la AMDA refiere que empresas chinas, como BYD, GAC, Chirey, Omoda, Zeekr y otras no han enviado sus reportes al INEGI, por lo que la cifra podría llegar a 140,000 unidades vendidas en el mes. En cuanto a las marcas que reportan, Nissan sigue siendo líder en unidades vendidas, con 24,695, seguida de General Motors, con 16,339. Toyota y Volkswagen completan los primeros cuatro lugares y Ford está en el Top 5. México podría captar hasta u$s 2,700 millones por la celebración del Mundial de Futbol 2026, siempre y cuando logre preparar a tiempo su infraestructura turística, de servicios y de pagos, de acuerdo con estimaciones de Deloitte. La consultora prevé que el torneo --o al menos la parte que le toque a México, o sea 13 partidos-- generará un impulso adicional al crecimiento y un aumento de visitantes que se podría extender más allá de la justa deportiva. Daniel Zaga, economista en jefe de Deloitte México y Latinoamérica, explicó que el cálculo de derrama se basa en la experiencia de Mundiales anteriores, donde se observó un repunte significativo de turistas en los tres años posteriores al evento. En el caso mexicano, el impacto económico directo se estima en alrededor de u$s 2,730 millones, equivalente a entre 0.11 y 0.14% del producto interno bruto, en línea con otras proyecciones realizadas por bancos y analistas. Así, Deloitte proyecta que el país crecerá hasta 1.4% en 2026, de los cuales el Mundial aportaría unos 0.1 puntos porcentuales. La consultora además calcula la llegada de más de 800 mil asistentes a los partidos y actividades relacionadas, con unos 550 mil turistas nacionales y 280 mil extranjeros, y un ticket de gasto promedio por visitante cercano a los 700 dólares, aproximadamente tres veces superior al de un consumidor local. En cuanto a empleos, Deloitte estima la creación de unos 100 mil empleos directos e indirectos, principalmente temporales, durante los meses de junio y julio. Los sectores más beneficiados serían servicios, turismo, hospedaje, gastronomía, transporte, entretenimiento y sistemas de pago, con repuntes de ventas que podrían llegar hasta 30% en pleno torneo. No obstante, Deloitte advierte sobre cuellos de botella por la baja digitalización de comercios, la limitada aceptación de métodos de pago internacionales y la falta de personal con dominio de otros idiomas. ¿Cómo será la derrama en las ciudades sede? Deloitte calcula que la Ciudad de México captaría cerca de us$ 847 millones y alrededor de 33 mil 280 empleos, posicionándose como el principal polo de impacto. Le seguirían Jalisco, con u$s 385 millones y 15 mil 100 empleos, y Nuevo León, con u$s 350 millones y 13 mil 870 empleos. La derrama de más de u$s 2,730 millones esperada por el Mundial 2026 le da una nueva dimensión a lo que dejó la más reciente fecha del Gran Prix de la Fórmula 1 en CDMX. Algunos medios especializados traducen ese impacto a cerca de u$s 1,100 millones en cuestiones como gasto en hospedaje, alimentos y bebidas, transporte, entretenimiento, compras y también el valor de la exposición mediática de la ciudad. Si bien el retail mexicano es un monstruo económico y generador de recursos, lo cierto es que las compras físicas están creciendo a ritmos muy inferiores a las compras en línea. De acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), las ventas a “tiendas iguales” crecieron apenas 3.1% en 2025, mientras que a Tiendas Totales crecieron 5.6%, empujadas sobre todo por nuevas aperturas y no por un mayor dinamismo del consumo. Y de hecho, en diciembre, uno de los meses históricamente más fuertes para el comercio, el crecimiento fue todavía más moderado: 1.2% en mismas tiendas y 3.8% en totales, confirmando que el consumidor se muestra cauteloso y prioriza el gasto esencial sobre las compras por impulso. En total, las click-and-mortar, que incluyen cadenas, así como las tienditas de la esquina, vendieron 1.6 billones de pesos pasado. En contraste con los crecimientos bajos en tiendas físicas, el e-commerce se convirtió en el segmento más dinámico del retail mexicano: en 2025 creció 23.8% nominal, con ventas por MXN $86,700 millones. Formatos como las tiendas departamentales (como Liverpool, Sears o El Palacio de Hierro) reportaron alzas de hasta 26.9% en su canal online. Hoy el e-commerce crece hasta siete veces más rápido que las tiendas físicas, pero todavía está lejos de alcanzar el volumen del mundo físico, por lo que su peso sigue siendo minoritario dentro del retail total.