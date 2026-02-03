En esta noticia Presión en márgenes y mayor cartera vencida

Liverpool adelantó parte de sus resultados preliminares del cuarto trimestre de 2025 y, aunque proyecta crecimiento en ingresos, también anticipó presiones en rentabilidad. Tras la publicación del comunicado, sus acciones retrocedieron en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La cadena de tiendas departamentales prevé un crecimiento de entre 4.8% y 5.2% en sus ingresos del periodo. Además, con la información disponible hasta ahora, estima que las ventas consolidadas aumentaron entre 6.5% y 6.9%.

En cuanto a ventas mismas tiendas, el crecimiento fue de 3.3% para Liverpool y de 0.5% para Suburbia.

“Este desempeño fue impulsado por la ejecución exitosa de campañas promocionales como ‘El Buen Fin’ y las ‘Ventas Nocturnas’, complementado por un crecimiento sólido en las divisiones de Negocios Financieros e Inmobiliario”, señaló la empresa en el documento enviado a la BMV.

Sin embargo, el mercado reaccionó con cautela. Las acciones de la compañía llegaron a caer hasta 3.61% en la jornada matutina del martes, para ubicarse en torno a los 101 pesos por unidad, tras darse a conocer los resultados preliminares.

Presión en márgenes y mayor cartera vencida

Lo anterior luego de que, en el mismo comunicado, Liverpool advirtió sobre una contracción en los márgenes de rentabilidad tanto en el cuarto trimestre como en el acumulado de 2025.

“La presión en los márgenes se deriva principalmente de una disminución en el margen bruto comercial, que incorpora mayores costos logísticos por la mudanza a la nueva ubicación de Arco Norte, un incremento en los gastos operativos y un enfoque más conservador en las provisiones para cuentas incobrables”, explicó.

Además, la empresa anticipó que la cartera vencida mayor a 90 días se ubicará en un rango de entre 3.6% y 3.8%, frente al 3.2% reportado al cierre de 2024.

“Este resultado muestra una tendencia positiva frente al tercer trimestre de 2025 y se mantiene alineado con nuestras expectativas actuales de gestión de riesgos”, agregó.

En cuanto a la operación con Nordstrom, Liverpool prevé reconocer en el último trimestre de 2025 un impacto contable derivado de la asignación del precio de compra (PPA, por sus siglas en inglés), así como costos de transacción, por un monto estimado de entre 170 y 175 millones de dólares.

Respecto a su posición financiera, la compañía reportó un nivel de liquidez de 25,300 millones de pesos, por encima de los 24,700 millones registrados un año antes.

Liverpool publicará sus estados financieros completos correspondientes al cuarto trimestre y al cierre de 2025 el próximo 23 de febrero de 2026.