Si bien restan varias semanas para la llegada de las vacaciones de verano, millones de estudiantes en México mantienen su atención fijada en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que expone la lista de descansos restantes antes del receso de julio. Durante mayo, las interrupciones de actividades escolares volvieron a multiplicarse en distintos estados del país. A eso se suman modificaciones especiales aplicadas por autoridades educativas locales, lo que provocó que ciertos estudiantes tuvieran todavía más jornadas de descanso que el resto. Aunque gran parte de las suspensiones corresponden a fechas tradicionales del calendario SEP, hubo entidades donde las vacaciones se extendieron más de lo habitual. Esto convirtió a algunos alumnos de educación básica en los principales beneficiados antes de las vacaciones de verano. El calendario escolar 2025-2026 contempla varios descansos obligatorios para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria antes del cierre del ciclo lectivo. Tan solo durante mayo hubo cuatro fechas oficiales sin clases que modificaron el ritmo habitual de las escuelas públicas en todo el país. El viernes 1 de mayo se suspendieron actividades por el Día del Trabajo. Luego, el martes 5 de mayo tampoco hubo clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla. De cara al futuro, el viernes 15 de mayo se encuentra contemplado como un receso por el Día del Maestro y la Maestra, mientras que el viernes 29 de mayo ha quedado reservado como una jornada sin clases debido al desarrollo del Consejo Técnico Escolar (CTE). Al sumar estas jornadas con fines de semana largos y otros ajustes escolares, algunos estudiantes superarán ampliamente los 20 días acumulados sin actividades antes de julio. Uno de los casos más destacados ocurrió en el estado de Aguascalientes, donde las autoridades educativas modificaron el calendario escolar debido a la Feria Nacional de San Marcos. Gracias a este ajuste, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria disfrutaron de un periodo extendido de descanso entre abril y mayo. Las vacaciones comenzaron el lunes 20 de abril y finalizaron el lunes 4 de mayo. Si se cuentan los fines de semana incluidos dentro del periodo, los alumnos acumularon 17 días consecutivos sin clases. A ese descanso extendido se le sumarán posteriormente las demás suspensiones oficiales de mayo, lo que permitirá que muchos estudiantes superen los 20 días sin actividades escolares antes del receso de verano. El motivo principal del ajuste escolar en Aguascalientes fue la celebración de la Feria Nacional de San Marcos, considerada una de las festividades más importantes y tradicionales de México. Las autoridades educativas explicaron que el objetivo fue permitir que estudiantes y familias pudieran participar en las celebraciones sin afectar el cumplimiento del ciclo escolar.