La industria automotriz mexicana tuvo en 2025 su mejor año desde 2017.

En esta noticia Nissan mantiene la corona

La venta de autos nuevos en México marcó su quinto año consecutivo con crecimiento y el año pasado alcanzó su mejor resultado desde 2017, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La industria automotriz fue una de las que mostró una mayor capacidad de recuperación después de la pandemia de Covid-19.

La industria automotriz tuvo su mejor año desde 2017.

En 2020, año en el que inició el confinamiento, las ventas tocaron un mínimo de 950,063 unidades vendidas, pero a la industria le bastaron tres años para rebotar a los niveles previos a la pandemia, es decir, por encima de 1.3 millones de autos nuevos.

México está entre los 15 mercados más grandes del mundo por ventas de vehículos ligeros nuevos.

En 2025, las cifras preliminares arrojaron ventas por un millón 524 mil 583 unidades, lo que representó un crecimiento de 1.3% en relación con el resultado de 2024.

Pese a los buenos resultados, el crecimiento se desaceleró en relación con los años anteriores: la diferencia entre 2024 y 2025 fue de apenas 20,261 autos nuevos.

Al revisar las cifras del periodo 2023-2024, la diferencia se ubicó en más de 140 mil unidades, de acuerdo con los datos del Inegi, basados en los reportes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA).

Además, el mismo Inegi señala que la confianza del consumidor para que alguno de los integrantes de un hogar compre un auto en los próximos dos años es de apenas 14.5 unidades (-1.4 puntos anuales) y es la pregunta que tiene la peor calificación dentro de ese indicador.

El año pasado, Nissan se mantuvo como la automotriz reina, al colocar 274,421 autos nuevos, lo que significó un crecimiento de 7.6% anual. Además, Nissan vende casi 1 de cada 5 autos nuevos que salen de las agencias del país (18%).

El segundo lugar en ventas corresponde a General Motors, que logró colocar 198,153 autos nuevos durante el año pasado, pero tuvo una disminución de 3.4% en relación con el resultado de 2024.

La invasión de marcas chinas se mantiene en México, pero los resultados no fueron los mejores: por ejemplo, MG Motors es la marca proveniente de este país con más ventas; sin embargo, la colocación de unidades nuevas pasó de 60,168 vehículos en 2024 a 48,816 al cierre del año pasado, una caída de 18.9% en apenas 12 meses.