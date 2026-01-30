La región es la de mayor crecimiento en el mundo en cuanto a comercio electrónico

Latinoamérica es la región con más crecimiento en el mundo del comercio electrónico: 1.5 veces más que el resto del mundo. Según un reporte de Endeavor, su talón de Aquiles son la falta de métodos de pago adecuados y la logística deficiente.

Son estos factores incluso más determinantes en si alguien compra o no que la personalización o las recomendaciones. Es decir, en la región se ha detectado un consumidor más maduro y con menor tolerancia a la frustración.

El estudio muestra una lealtad frágil: 47% de ellos en Latinoamérica dice que “cambiarían de inmediato” de plataforma si tienen una sola mala experiencia.

En Latinoamérica, el 56% de los consumidores ha tenido algún problema con la entrega. Y el 30% lo han tenido con el pago.

En el caso de México, Pierre Claude Blaise, presidente de la AMVO, señaló que no va del todo bien en logística. El Banco Mundial colocó al país en el lugar 66 en un ranking de 139 naciones. Sin embargo, espera que se duplique el comercio electrónico en México en los siguientes cinco años.

La investigación hecha en “Detrás del clic: el ecosistema que sostiene el e-commerce en Latam” muestra que “las personas priorizan la claridad en precios, políticas y condiciones, junto con un proceso de pago fácil y seguro y un buen seguimiento de pedidos”.

“América Latina se ha consolidado como la región de e-commerce de crecimiento más rápido en el mundo”, señaló Patrick Kaper, el encargado de la investigación de Endeavor.

Durante la presentación del estudio, Pierre Claude Blaise, presidente de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), señaló que el reciente impuesto al comercio electrónico “no ha mostrado su impacto aun”.

Sin embargo se espera que México crezca su venta de retail por comercio electrónico a 17.7% en 2026 y supere así a Estados Unidos, que está alrededor del 17%.

Durante agosto del año pasado entró en vigor un impuesto que iba dedicado principalmente a las empresas orientales como Shein y Temu: 33.5% de impuesto. Y a finales de ese mismo año, se anunció en el paquete económico 2026, una retención de 10.5% sobre ventas brutas en los marketplaces. Es decir, Mercado Libre, Amazon, entre otras.

El presidente de la AMVO comentó que “en lugar de fiscalizar más, busquemos digitalizar más y de forma automática, vamos a fiscalizar más”. Si más empresas digitalizan sus ventas, habrá más contribuyentes. Recordó que “hay menos de 500 mil empresas que venden en línea en México, es ridículo: son menos del 10% de las empresas”