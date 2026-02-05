Santander México logró meter el acelerador a fondo, pues en todo 2025 logró una utilidad neta de MXN $32,364 millones, lo que representó un incremento de 12.3% en comparación con el resultado del año anterior. De acuerdo con su informe, solo durante el cuarto trimestre de este año el incremento anual de su ganancia fue de 25.8%, al alcanzar MXN $8,257. El resultado fue impulsado por un incremento en la cartera de crédito, particularmente con una aceleración en el sector automotriz. La cartera de crédito total aumentó 10.6% de manera interanual al 4T25 y registró un crecimiento secuencial de 6.4%. Santander México precisó que el crédito automotriz tuvo un crecimiento anual de prácticamente 30% en el cuarto trimestre, a lo que se suma un o secuencial de 8.2%, lo que “refleja la fortaleza de las alianzas” del banco con las principales marcas automotrices de México. Además, destacaron los crecimientos interanuales de 7.2% de Individuos y aumentos de 6.6% en Consumo y 7.6% en Hipotecas. En tanto, en la cartera comercial destaca su crecimiento interanual de 14.0%: 65.9% de Corporativos, 3.5% de Pymes y 0.2% de Empresas. Otros factores que aceleraron el crecimiento de la utilidad fue la expansión de 9.9% en el margen financiero apoyado por un crecimiento rentable en la cartera de crédito. Un incremento de 25.5% en comisiones y tarifas netas, principalmente por mayores ingresos en las comisiones de tarjetas de débito y crédito, seguros, asesoría técnica y ofertas públicas, y sociedades de inversión; parcialmente compensado por menores comisiones por compraventa de valores. Una disminución de 3.4% en la estimación preventiva para riesgos crediticios por mejor comportamiento en los portafolios de hipotecarios y empresas; y La contracción de 5.4% en otros egresos de la operación, principalmente por mayor utilidad por venta de bienes adjudicados, menores gastos jurídicos y costos por recuperación de cartera, menor estimación para deterioro de bienes adjudicados, menores primas pagadas por garantías, y menores castigos y quebrantos; parcialmente compensado por mayores gastos en el renglón de otros y mayores aportaciones de cuotas al IPAB. El banco registró un incremento anual de 2.6% en el número total de clientes en 2025, al alcanzar 21.8 millones de clientes, que fueron impulsados principalmente por un incremento de prácticamente 7% en el número de clientes digitales, que alcanzó 8.5 millones. En sentido contrario, el banco reportó una reducción de sucursales. En diciembre de 2024, la institución financiera contaba con 1,019 sucursales físicas y al cierre del año anterior se ubicó en 994. Esto significó una reducción de 25 sucursales en un año, o una baja de 2.5%.