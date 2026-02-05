Durante noviembre del año pasado, el consumo privado se contrajo 0.48% mensual, de acuerdo con datos del Inegi. El resultado de noviembre representó interrumpir una racha de cinco meses de crecimiento. El consumo representa dos terceras partes del valor de la economía. En noviembre de cada año se realiza el Buen Fin, una temporada de descuentos que dura aproximadamente una semana y busca estimular el consumo. Incluso con este programa de la iniciativa privada y el gobierno, el consumo no logró mantener su racha positiva. El resultado definitivo del consumo fue corregido desde una estimación previa que apuntaba a un crecimiento de 0.05%, presentado en el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP). De acuerdo con Banco Base, la caída mensual del consumo privado en noviembre se debe a la contracción del consumo en bienes importados de 2.92% mensual, luego de un fuerte crecimiento de 6.51% en el mes anterior. “Con esto, se termina una racha de 6 meses consecutivos de crecimientos mensuales del consumo de bienes importados”, detalló el banco. En sentido contrario, el consumo de bienes y servicios nacionales tuvo un ligero avance de 0.12% mensual. Al interior, el consumo de bienes registró un crecimiento de 0.11% mensual, rebotando de la caída de 0.22% del mes anterior, mientras que el consumo de servicios mostró un incremento de 0.10%, sumando 5 meses de crecimiento. En la comparación contra el año pasado, el consumo se mantiene en números positivos, al registrar un crecimiento de 2.84%, pero se desaceleró en comparación con el alza del 4.1% de octubre. El repunte anual también estuvo impulsado por el consumo de bienes importados que mostró un avance de 12.12% anual, aunque muestra una fuerte desaceleración respecto al aumento de 20.39% registrado en el mes anterior, señala Banco Base. Por su parte, la compra de bienes y servicios nacionales se expandió poco más de 1%, y acumula 4 meses consecutivos al alza. El consumo de servicios de origen nacional es el que impulsa el crecimiento al registrar un avance de 2.20%. Mientras tanto, el consumo de bienes registró un avance de solo 0.12% anual. Cabe resaltar que, el consumo de servicios registra 56 meses consecutivos de crecimiento anual, lo que deja entrever que la resiliencia de los servicios ha contribuido a que el consumo privado total no muestre una mayor debilidad.