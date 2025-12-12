El IMSS da aumento doble a los pensionados de la Ley 73

El Gobierno confirmó aumento del 13% en el salario mínimo previsto para 2026. En esta línea, uno de los grupos más beneficiados con esta iniciativa es el de los asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo la Ley 73, quienes podrán acceder a una Pensión Mínima Garantizada (PMG) superior a los $10,600 pesos mensuales.

Según informan las autoridades, existe una manera de obtener un doble beneficio económico, combinando la nueva pensión mínima con el aumento anual por inflación. No obstante, está disponible únicamente para quienes cumplen con ciertos requisitos .

Los pensionados del IMSS pueden cobrar doble aumento, en caso de cumplir ciertos requisitos. Fuente: Shutterstock Miguel AF

Conoce los detalles de esta posibilidad y cobra más dinero de la pensión, en caso de corresponder. Ten en las condiciones impuestas por las autoridades a nivel nacional.

¿De cuánto será la pensión mínima en México?

La PMG quedará en 10,630.91 pesos al mes, cifra que supera el salario mínimo mensual proyectado de 9,571.39 pesos, calculado a partir de un salario diario de 315.05 pesos.

Este incremento se basa en un decreto emitido en 2004 por el expresidente Vicente Fox, que ordena sumar un 11% adicional a todas las pensiones, incluidas las mínimas.

¿Cómo acceder a la PGM?

Para obtener el monto actualizado de la pensión existe una condición indispensable, conocida como la “regla de oro”:

El asegurado debe cotizar al menos un día en 2026.

La solicitud de pensión debe presentarse dentro de ese mismo año.

Si la persona dejó de cotizar en 2025 o antes, aunque tramite su pensión en 2026, se le aplicará la PMG correspondiente al último año en que cotizó, perdiendo así el beneficio del nuevo monto. Esta diferencia puede impactar de forma considerable los ingresos mensuales de la asistencia económica.

¿Cómo cobrar el doble aumento para los pensionados?

Existe una alternativa que genera un beneficio aún mayor, especialmente para quienes cuentan con alrededor de 500 semanas cotizadas. La estrategia consiste en aprovechar el mes de enero de 2026 siguiendo dos pasos:

Ser dado de baja en los primeros días de enero. Solicitar la pensión dentro del mismo mes.