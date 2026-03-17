El sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrá un cambio importante este año, el cual podría favorecer a miles de personas que dependen de la pensión por viudez. Una resolución reciente eliminó uno de los criterios que durante años limitó el acceso a este apoyo económico. La decisión fue tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional un requisito previsto en la ley para otorgar esta prestación. Con ello, se estableció que la duración del matrimonio no puede ser un condicionante para acceder a la asistencia económica, por lo que el organismo deberá dejar de considerar ese factor al evaluar las solicitudes. Conoce los detalles de este panorama y cumple con las nuevas disposiciones del SCJN. Ten en cuenta los requisitos para cobrar el dinero en cuestión. Durante años, la Ley del Seguro Social exigía que el matrimonio con la persona asegurada tuviera al menos seis meses de duración para poder acceder a la pensión por viudez. Esto provocaba que muchas personas quedaran sin protección económica si el fallecimiento ocurría poco tiempo después de haberse casado. La Corte determinó que esta condición era discriminatoria, ya que negaba el acceso a la seguridad social únicamente por el tiempo que duró la unión legal, aun cuando existía un vínculo válido. A partir de esta resolución, el IMSS deberá reconocer el derecho sin tomar en cuenta la duración del matrimonio o del concubinato. Se trata de una prestación económica destinada a proteger a la pareja del trabajador asegurado tras su fallecimiento. En muchos casos, este ingreso se otorga de manera vitalicia, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Con la eliminación del plazo mínimo de matrimonio, personas que antes fueron rechazadas podrán volver a solicitar el beneficio, siempre que acrediten la relación con el trabajador fallecido y cumplan con los demás requisitos administrativos. Aunque se eliminó el requisito del tiempo mínimo de matrimonio, el trámite ante el IMSS sigue contemplando ciertas condiciones, entre ellas: La Suprema Corte declaró inconstitucional la norma que permitía retirar la pensión si la persona beneficiaria volvía a casarse o iniciaba una nueva relación. Durante años, el IMSS aplicó este criterio, pero la resolución estableció que condicionar el beneficio al estado civil vulnera los principios de igualdad y no discriminación. Actualmente, volver a casarse o vivir en concubinato ya no es motivo para perder la pensión. La única excepción es cuando se demuestra que la persona beneficiaria mantenía varias relaciones de concubinato al mismo tiempo mientras seguía casada con el trabajador fallecido. Fuera de este caso, no existe fundamento legal para suspender el pago.