El Gobierno de Estados Unidos dio a conocer dos medidas que endurecen de forma significativa los procesos migratorios. La medida tendrá impacto en quienes tramitan su residencia, así como también en solicitantes de visas de turismo y estudio. La primera disposición establece una pausa temporal en la resolución de distintos trámites migratorios, entre ellos solicitudes de residencia permanente, permisos de trabajo y renovaciones de programas importantes. Esta suspensión alcanza, entre otros, a beneficiarios del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por sus siglas en ingles) y del Estatus de Protección Temporal (TPS). El objetivo de las autoridades norteamericanas es someter los procesos migratorios a controles más estrictos. Frente a este escenario, se sugiere prestar atención a los cambios impuestos por Donald Trump. El objetivo principal de esta pausa es garantizar que cada aprobación cumpla con filtros de seguridad más rigurosos. Autoridades señalaron que se busca profundizar la revisión de antecedentes de los solicitantes. Desde el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) se confirmó la incorporación de nuevas capas de verificación, incluyendo un acceso más amplio a bases de datos federales para analizar posibles antecedentes penales. La segunda medida afecta a quienes solicitan visas temporales -como turistas, estudiantes o trabajadores-. A partir de ahora, deberán declarar explícitamente que no temen persecución en su país de origen. Para ello, los funcionarios consulares deberán formular dos preguntas obligatorias durante la entrevista: Las respuestas serán determinantes para el curso inmediato de la solicitud de visa.