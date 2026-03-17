La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcó un antes y un después en materia de derechos sociales al eliminar una de las condiciones más restrictivas para acceder a una pensión clave. El fallo deja sin efecto la obligación de acreditar al menos cinco años de convivencia o tener un hijo en común. La decisión impacta directamente en sistemas de seguridad social, al ampliar el universo de beneficiarios y reconocer nuevas realidades familiares. A partir de ahora, más personas podrán reclamar este derecho sin cumplir con ese requisito específico. El fallo invalidó la exigencia de comprobar cinco años de relación continua o la existencia de un hijo en común para acceder a una pensión por viudez en casos de concubinato. Este criterio era uno de los principales obstáculos para quienes buscaban acreditar su vínculo. Según determinó el tribunal, esta condición resultaba desproporcionada y excluyente, ya que no contemplaba la diversidad de formas en que se construyen las relaciones afectivas en la actualidad. En muchos casos, dejaba sin protección a parejas con convivencia real, pero sin esos requisitos formales. Con esta resolución, la Corte priorizó el reconocimiento del vínculo y la convivencia efectiva por sobre criterios rígidos. Esto implica un cambio de enfoque en la interpretación de los derechos de seguridad social. Con este fallo, se amplía el acceso a la pensión por concubinato al eliminar requisitos que limitaban el reconocimiento del vínculo: Aun así, será necesario demostrar una relación estable y permanente mediante otras pruebas de convivencia. El fallo obliga a las instituciones a ajustar sus criterios de evaluación y podría generar un aumento de solicitudes en el corto plazo. Además, sienta un precedente clave al reforzar que los derechos no deben depender de requisitos arbitrarios, sino de la protección efectiva de las personas. En conjunto, representa un avance en igualdad y busca garantizar el acceso a pensiones en condiciones más justas y acordes a la realidad social actual.