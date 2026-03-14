La administración mexicana de Claudia Sheinbaum llevará a cabo un análisis de todos aquellos adultos mayores del sector público que cobren mensualmente hasta 1 millón de pesos para detectar si cumplen con la normativa vigente. El Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció recientemente que revisará jubilaciones millonarias a cargo del erario público, algunas hasta 140 veces superiores al promedio nacional. En este contexto, la Jefa de Estado destacó que, aunque algunas pensiones fueron otorgadas de manera discrecional, su legalidad se mantiene. “Lo que nosotros estamos considerando es la posibilidad de implementar una reforma constitucional que permita la reducción de esas pensiones a niveles más lógicos y racionales”, afirmó. La Presidenta de los mexicanos anunció que se llevará a cabo una revisión del marco legal vigente en lo que respecta a las jubilaciones de hasta 1 millón de pesos que se otorgan a ex trabajadores del sector público. “Es ofensivo que haya una persona que reciba del erario público 1 millón de pesos mensuales, ofensivo. Es ofensivo que haya cientos de personas que llevan años recibiendo 300,000 pesos mensuales de pensión, mientras muchos de ellos continúan laborando en empresas privadas", expresó la mandataria mexicana durante su conferencia matutina del pasado viernes. La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, ha presentado recientemente un análisis sobre las pensiones que perciben ciertos mexicanos, incluyendo a aquellos que han desempeñado funciones en la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y en Petróleos Mexicanos (Pemex). En el caso de Petróleos Mexicanos, la funcionaria gubernamental especificó que el padrón de jubilados está constituido por un total de 22,316 personas, lo que representa un gasto anual de 28,844 millones de pesos. Por otro lado, el padrón de jubilados de Luz y Fuerza del Centro abarca a 14,073 individuos, lo que conlleva un gasto anual de 28,064 millones de pesos. Según el análisis gubernamental, los salarios se distribuyen de la siguiente manera.