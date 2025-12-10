Los bancos en México exigirán nuevos requisitos para operar con dinero en efectivo

Los principales bancos que operan en el país, como BBVA, Santander y Banco Azteca, implementarán nuevos lineamientos de seguridad para el manejo de efectivo. El propósito es fortalecer la protección de los usuarios ante fraudes, robos y casos de suplantación de identidad, especialmente en operaciones de alto valor.

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó sobre esta actualización, que modificará la forma en que millones de personas realizan depósitos y retiros de dinero en sucursal. Por este motivo, se sugiere prestar atención a los cambios del sistema bancario a partir del año próximo.

Los bancos de México cambiarán los requisitos para depositar y retirar dinero en efectivo

Las modificaciones reflejan una tendencia hacia una mayor supervisión y seguridad en el sistema financiero, con menos margen para operaciones irregulares.

¿Cuáles son las nuevas reglas para el depósito de efectivo en los bancos?

Desde el 1 de julio de 2026, cualquier persona que desee hacer depósitos o retiros en efectivo superiores a 140,000 pesos deberá mostrar una identificación oficial directamente en la ventanilla. Así lo dio a conocer Emilio Romano, presidente de la ABM.

Esta medida no reemplaza la normativa vigente, sino que la complementa para reforzar la prevención de delitos como:

Fraude

Robo de grandes cantidades

Lavado de dinero

Asimismo, busca promover alternativas digitales que reduzcan el uso de efectivo en operaciones sensibles. Si el cliente no presenta la identificación correspondiente, el banco no podrá procesar la solicitud.

También se recomienda revisar los horarios de atención y asegurarse de que los datos de la identificación coincidan con los registrados en la cuenta, con el fin de evitar contratiempos.

¿Qué usuarios estarán afectados por los cambios bancarios?

La disposición será obligatoria para las instituciones bancarias comerciales del país, incluidas las mencionadas anteriormente. Para los usuarios, implica una preparación extra antes de acudir a la sucursal para operar montos elevados .

Las operaciones por debajo del límite establecido no tendrán cambios.

El impacto será más notorio para quienes efectúan pagos en efectivo por la compra de inmuebles, autos o negocios, ya que ahora deberán incorporar la identificación oficial como parte obligatoria del trámite.

¿Cuál es el límite para sacar dinero del cajero?

Aunque esta regla aplica únicamente en ventanilla, los cajeros automáticos conservan sus límites de retiro diarios, que suelen variar entre 7,000 y 12,000 pesos según el banco.