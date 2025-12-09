A partir de 2026, las personas morales en México entrarán en una nueva fase de cumplimiento fiscal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció las fechas oficiales para presentar la Declaración Anual 2025 y confirmó que ya está disponible un simulador digital para revisar información preliminar del ejercicio.

Tanto las empresas como las organizaciones ya están en condiciones de prepararse con anticipación al cumplimiento de las obligaciones fiscales del SAT. Con la modernización de las herramientas digitales es posible agilizar procedimientos, minimizar errores y mejorar la consistencia de los reportes tributarios.

El SAT alertó a los contribuyentes de México por el cumplimiento de la declaración anual 2025

Conoce los detalles de la declaración anual y mantente al día con las condiciones impuestas por las autoridades. Ten en cuenta los requisitos que rigen a nivel nacional.

¿Cuándo es la fecha para presentar la declaración anual 2025?

El SAT estableció tres plazos distintos para entregar dicho documento, según el tipo de contribuyente:

Sociedades en proceso de liquidación: 19 de enero de 2026.

Personas morales sin fines de lucro: 16 de febrero de 2026.

Personas morales del Título II de la Ley del ISR y contribuyentes del RESICO: 31 de marzo de 2026.

Estas fechas definen el calendario con el que deberán organizarse quienes cierren sus operaciones fiscales del ejercicio 2025.

¿Cómo saber cuánto le debo al SAT 2025?

Desde el 1 de diciembre está disponible un simulador que permite a las personas morales consultar su información fiscal. El sistema muestra una versión preliminar de la declaración anual, lo que facilita la detección de errores, recopilación de documentos y ajustes antes de iniciar el trámite oficial.

El simulador ofrece datos como:

Pagos provisionales realizados.

Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) pagada, en caso de corresponder.

Retenciones efectuadas (ISR por sueldos, arrendamiento, asimilados y RESICO).

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) asociados con devoluciones, bonificaciones y descuentos.

Información de ejercicios previos pendiente de aplicar, como pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos o subsidio al empleo.

Con esta información, el SAT busca que los contribuyentes lleguen mejor preparados a la declaración formal.

¿Cuál es el nuevo portal del SAT?

La Declaración Anual 2025 se presentará en una nueva plataforma que incorpora datos ya registrados en los sistemas oficiales. El objetivo es reducir la captura manual y acelerar la presentación final, manteniendo coherencia entre el reporte mensual y el cierre del ejercicio.

Para completar el proceso, las autoridades exigen:

Contar con la e.firma vigente.

Realizar pagos mediante transferencia bancaria en instituciones autorizadas cuando exista saldo a cargo.

Si el contribuyente necesita corregir información, deberá hacerlo mediante declaraciones complementarias. En estos casos, se sugiere aguardar contacto por parte de las autoridades.