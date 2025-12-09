Aunque la medida será gradual, los usuarios deberán adaptarse desde ahora para evitar bloqueos, retrasos o verificaciones adicionales al realizar operaciones en cajeros.

En México, los cajeros automáticos están por entrar en una etapa de cambios que impactará directamente la forma en que millones de usuarios retiran y depositan efectivo.

Los principales bancos del país, como BBVA, Banamex, Santander y Banco Azteca, ya confirmaron que aplicarán una nueva regla obligatoria que modificará por completo el uso de cajeros y el manejo de dinero físico.

Esta actualización responde a una estrategia nacional de seguridad y control financiero que busca reducir fraudes, operaciones irregulares y movimientos de efectivo sin registro. Aunque la medida será gradual, los usuarios deberán adaptarse desde ahora para evitar bloqueos, retrasos o verificaciones adicionales al realizar operaciones en cajeros.

Nueva regla en cajeros 2026: qué te pedirán para retirar o depositar efectivo en México

Desde julio de 2026, los bancos como Banamex, BBVA México, Banco Azteca y Santander México informaron que los depósitos o retiros en efectivo que superen un monto determinado requerirán presentar una identificación oficial vigente. En ciertas operaciones, también podrán exigir datos biométricos o pasos de verificación adicionales.

Las transacciones por debajo de ese límite continuarán realizándose sin cambios, lo que permite a quienes hacen retiros modestos seguir usando cajeros como hasta ahora.

Este planteo representa una apuesta por la seguridad financiera: al exigir identidad verificada en operaciones grandes, los bancos reducen el riesgo de movimientos de dinero opacos, fraudes o lavado.

BBVA, Banamex y Azteca endurecen controles: por qué ahora vigilarán tus operaciones en efectivo

La nueva regulación busca reforzar el control sobre operaciones en efectivo, un ámbito vulnerable al fraude y al lavado de dinero. Al exigir que cada depósito o retiro relevante identifique al titular, los bancos garantizan movimientos plenamente registrados y trazables.

Este ajuste sigue la tendencia global hacia sistemas financieros más digitales y transparentes, y obliga a modernizar cajeros y sucursales para verificar identidades.

Qué deben hacer los usuarios ante la nueva regulación de depósitos y retiros en efectivo