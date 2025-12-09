En esta noticia
En México, los cajeros automáticos están por entrar en una etapa de cambios que impactará directamente la forma en que millones de usuarios retiran y depositan efectivo.
Los principales bancos del país, como BBVA, Banamex, Santander y Banco Azteca, ya confirmaron que aplicarán una nueva regla obligatoria que modificará por completo el uso de cajeros y el manejo de dinero físico.
Esta actualización responde a una estrategia nacional de seguridad y control financiero que busca reducir fraudes, operaciones irregulares y movimientos de efectivo sin registro. Aunque la medida será gradual, los usuarios deberán adaptarse desde ahora para evitar bloqueos, retrasos o verificaciones adicionales al realizar operaciones en cajeros.
Nueva regla en cajeros 2026: qué te pedirán para retirar o depositar efectivo en México
Desde julio de 2026, los bancos como Banamex, BBVA México, Banco Azteca y Santander México informaron que los depósitos o retiros en efectivo que superen un monto determinado requerirán presentar una identificación oficial vigente. En ciertas operaciones, también podrán exigir datos biométricos o pasos de verificación adicionales.
Las transacciones por debajo de ese límite continuarán realizándose sin cambios, lo que permite a quienes hacen retiros modestos seguir usando cajeros como hasta ahora.
Este planteo representa una apuesta por la seguridad financiera: al exigir identidad verificada en operaciones grandes, los bancos reducen el riesgo de movimientos de dinero opacos, fraudes o lavado.
BBVA, Banamex y Azteca endurecen controles: por qué ahora vigilarán tus operaciones en efectivo
La nueva regulación busca reforzar el control sobre operaciones en efectivo, un ámbito vulnerable al fraude y al lavado de dinero. Al exigir que cada depósito o retiro relevante identifique al titular, los bancos garantizan movimientos plenamente registrados y trazables.
Este ajuste sigue la tendencia global hacia sistemas financieros más digitales y transparentes, y obliga a modernizar cajeros y sucursales para verificar identidades.
Qué deben hacer los usuarios ante la nueva regulación de depósitos y retiros en efectivo
- Lleva tu identificación oficial cada vez que hagas depósitos o retiros en efectivo de montos elevados; los bancos podrán pedírtela sin excepción.
- Considera usar medios electrónicos (transferencias, SPEI, banca móvil) para evitar verificaciones adicionales en operaciones grandes.
- Revisa los nuevos límites de tu banco, ya que cada institución puede fijar umbrales distintos para pedir identificación o datos adicionales.
- Anticipa tiempos de espera, especialmente en cajeros o sucursales que estén adaptando su sistema de verificación.
- Mantén tus datos actualizados (domicilio, teléfono, identificación) para evitar bloqueos o rechazos de operaciones por inconsistencias.
- Guarda tus comprobantes de movimientos relevantes, ya que pueden ser útiles ante revisiones o aclaraciones posteriores.