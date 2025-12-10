Mientras la mayoría de los bancos se preparan para cerrar sus puertas durante las festividades decembrinas, una institución financiera rompe con la tradición y se posiciona como la única alternativa para quienes necesiten realizar trámites durante Navidad y Año Nuevo.

En un movimiento que desafía el calendario oficial establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Banco Azteca confirmó que mantendrá todas sus sucursales abiertas los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2026, con su horario extendido habitual de 09:00 a 21:00 horas.

Banco Azteca, el único que está abierto los 365 días del año. Fuente: Shutterstock.

Horario extendido sin interrupciones: Banco Azteca operará de 09 a 21 horas durante todas las festividades decembrinas

La institución financiera reiteró su compromiso de mantener sus puertas abiertas “los 365 días del año”, incluyendo todos los fines de semana y días feriados. A diferencia de otros bancos que se acogen en el calendario oficial de la CNBV para suspender operaciones, Banco Azteca confirmó que su horario permanecerá inalterable: de 09:00 de la mañana a 21:00 de la noche en todas sus sucursales distribuidas a lo largo del territorio nacional.

Este horario extendido no sufrirá modificaciones durante el 24 de diciembre (Nochebuena), 25 de diciembre (Navidad), 31 de diciembre (Fin de Año) ni el 1 de enero de 2026 (Año Nuevo). Así, los usuarios podrán acudir a cualquier sucursal con la certeza de encontrar atención completa durante las 12 horas diarias de operación.

La entidad puso a disposición de sus clientes su página oficial de sucursales para que puedan localizar la más cercana a su domicilio y planificar sus visitas sin contratiempos durante la temporada decembrina.

Servicios disponibles: desde depósitos y préstamos hasta compra de dólares sin ninguna restricción por feriados

Banco Azteca no solo garantiza la apertura de sus instalaciones, sino que además confirma la disponibilidad completa de todos sus servicios bancarios durante las festividades. Los usuarios podrán realizar una amplia gama de operaciones sin las limitaciones que normalmente imponen los días feriados en otras instituciones.

Entre los servicios disponibles se encuentran: depósitos en efectivo y cheques, envíos de dinero nacionales e internacionales, pagos de servicios y tarjetas de crédito, solicitudes de préstamos personales, apertura de nuevas cuentas de ahorro, y hasta operaciones cambiarias para la compra de dólares.

Esta oferta de servicios completos resulta particularmente útil en fechas donde muchas personas necesitan realizar transferencias de último momento, enviar dinero a familiares en otras ciudades o países, o resolver urgencias financieras que no pueden esperar hasta que los demás bancos reanuden operaciones en enero.

Desafío al calendario oficial: Banco Azteca también abrirá el 12 de diciembre mientras el resto de los bancos cierra por el Día del Empleado Bancario

La postura independiente de Banco Azteca frente al calendario de la CNBV se extiende también al próximo 12 de diciembre, fecha declarada oficialmente como día inhábil para todas las entidades financieras supervisadas por la Comisión. Mientras que los bancos tradicionales cerrarán completamente en observancia del Día del Empleado Bancario, Banco Azteca mantendrá su compromiso de atención continua.