El próximo 12 de diciembre marca un día importante en el calendario bancario de México. Aunque muchos asocian esta fecha con las celebraciones religiosas de la Virgen de Guadalupe, la razón del cierre responde a una conmemoración laboral: el Día del Empleado Bancario, reconocido oficialmente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La suspensión de actividades afectará a prácticamente todas las instituciones financieras del país, desde las más grandes hasta las medianas. Sin embargo, los usuarios no quedarán completamente desprotegidos, ya que los canales digitales continuarán operando con normalidad durante todo el día.

¿Por qué cierran los bancos este 12 de diciembre y no es por la Virgen de Guadalupe?

Contrario a la creencia popular, el cierre bancario del 12 de diciembre no se debe a la festividad religiosa de la Virgen de Guadalupe, sino al Día del Empleado Bancario, establecido como día feriado oficial en el calendario oficial para 2025.

Según las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2024, todas las entidades financieras sujetas a supervisión de la CNBV deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones presenciales este día. Esta medida responde a la Ley Federal del Trabajo, que garantiza el descanso obligatorio para los trabajadores del sector bancario en fechas festivas oficiales.

Entre los bancos que permanecerán cerrados se encuentran BBVA, Banorte, HSBC, Santander, Banamex, Inbursa, Scotiabank y Banxico. La única excepción notable será Banco Azteca, que mantendrá sus puertas abiertas en horario de 09:00 a 21:00 horas para atender a sus clientes sin interrupciones.

Solo Banco Azteca operará con normalidad durante el cierre generalizado de sucursales. Fuente: Shutterstock.

Qué operaciones podrás realizar sin ir a sucursal

Aunque las sucursales físicas permanecerán cerradas, los usuarios no quedarán sin opciones para realizar sus transacciones. Los servicios digitales operarán con total normalidad durante todo el 12 de diciembre, ofreciendo una alternativa práctica y accesible.

A través de aplicaciones móviles , banca en línea y cajeros automáticos , los mexicanos podrán realizar múltiples operaciones: consultar saldos y movimientos, pagar tarjetas de crédito, hacer transferencias entre cuentas, retirar efectivo y liquidar servicios básicos como luz, agua o telefonía.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda anticipar cualquier gestión que requiera atención presencial. Los corresponsales bancarios ubicados en tiendas de conveniencia también continuarán funcionando, aunque se espera una mayor afluencia de clientes durante el fin de semana largo.