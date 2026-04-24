El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció la jubilación anticipada en México, al habilitar la reforma en el sistema de pensiones. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) será el encargo de implementar este beneficio económico a partir de un decreto presidencial. La jubilación anticipada en el ISSSTE tuvo modificaciones que implican una reducción paulatina en la edad mínima de retiro, con el fin de beneficiar a las mujeres trabajadoras del sector público. El objetivo del Gobierno es reconocer la trayectoria laboral y permitir que ciertos empleados del Estado puedan pensionarse antes de lo que establecía la normativa anterior. Según el decreto vigente, en 2026 la edad mínima para jubilarse de forma anticipada en el ISSSTE es de: Este esquema aplica principalmente a quienes se encuentran bajo el régimen del Décimo Transitorio, es decir, trabajadores que cotizaban antes de la reforma de 2007 y cumplen con los años de servicio requeridos. El ajuste en la jubilación del ISSSTE no es fijo, sino que contempla una disminución progresiva hasta 2034: Esto implica que, con el tiempo, las mujeres podrán retirarse incluso antes de los 55 años, algo que no era posible bajo el esquema previo. No todos los trabajadores pueden beneficiarse. Para obtener la jubilación anticipada se debe: Quienes cotizan bajo el esquema de AFORE mantienen reglas distintas y, por lo general, deben esperar hasta los 60 años para retirarse.