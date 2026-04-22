De acuerdo con el Monitor Afore de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, PENSIONISSSTE se consolidó como líder en excelencia operativa. La institución reafirmó que este logro es parte de su “compromiso para seguir trabajando en beneficio del bienestar y patrimonio de sus cuentahabientes”. Atención futuros pensiodos y beneficiarios del IMSS y el ISSSTE, porque la Afore PENSIONISSSTE se destacó por cumplir el 100% en el Censo de Educación Financiera. Según fuentes oficiales, este resultado refleja su liderazgo en la “difusión de una cultura de ahorro y el fortalecimiento de la toma de decisiones informadas”. PENSIONISSSTE se distingue por ser la única administradora con naturaleza sin fines de lucro, lo cual permite que sus excedentes se reinviertan directamente en las cuentas de los usuarios, mejorando el saldo final para el momento del retiro de los trabajadores. Este esquema permite que, por cada 1,000 pesos administrados, el usuario solo pague 5.20 pesos anuales, garantizando que una mayor parte del ahorro permanezca en la cuenta individual para generar rendimientos competitivos y un crecimiento patrimonial sólido y constante. El reconocimiento de la CONSAR subraya la agilidad de la institución, que destaca por un registro inicial de cuentas sumamente rápido. Además, ha obtenido calificaciones sobresalientes en la gestión y conclusión de quejas, brindando mayor certeza jurídica a los ahorradores. Con 19 años de trayectoria, la administradora pública ha devuelto históricamente más de 8,780 millones de pesos a sus socios. En 2025, los trabajadores con salarios menores a 3 UMAs recibieron devoluciones promedio del 143.6% respecto a su comisión pagada anteriormente. Su estrategia integral abarca a cotizantes del IMSS, ISSSTE e independientes, consolidándose como la opción más accesible del mercado. Este liderazgo reafirma que la eficiencia operativa, sumada a una visión social, es la clave para garantizar un retiro digno en México.