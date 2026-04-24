El sistema de pensiones en México atraviesa un cambio clave que impactará directamente en la edad de retiro de miles de trabajadores del sector público. Con una nueva disposición ya confirmada, se modifican los requisitos para acceder a la jubilación, lo que abre la puerta a un retiro anticipado en determinados casos. La medida, que se aplicará de forma gradual, está dirigida principalmente a quienes cotizan en el ISSSTE bajo el artículo décimo transitorio. En este contexto, el Gobierno busca responder a la presión social por mejores condiciones de retiro, al mismo tiempo que enfrenta el desafío de sostener el sistema ante el envejecimiento de la población. El decreto establece que la edad mínima se reducirá de manera gradual: en esta fase inicial será de 56 años para las mujeres y de 58 años para los hombres, con el objetivo de llegar a 53 y 55 años respectivamente para el año 2034. Este beneficio está dirigido exclusivamente a los servidores públicos federales que se encuentran bajo el régimen del ISSSTE, conforme al artículo décimo transitorio. Para poder acceder al retiro anticipado, las mujeres requerirán haber cotizado un total de 28 años y los hombres 30 años. La medida también facilita la planificación financiera y personal de los trabajadores, aunque expertos alertan sobre posibles efectos en la sostenibilidad del fondo de pensiones. Además, al permitir que las mujeres se jubilen antes que los hombres, la reforma busca equilibrar la equidad de género en el retiro y modernizar el sistema de pensiones del país. La reducción de la edad de retiro permitirá a miles de trabajadores del Estado acceder a su pensión antes de lo previsto, ofreciendo más años de descanso activo y alivio económico. De esta manera, beneficiará especialmente a quienes tienen trayectorias laborales prolongadas y aportaciones consistentes al sistema de seguridad social. Además, la medida podría incentivar la movilidad laboral dentro del sector público, ya que los trabajadores que se jubilen antes dejarán vacantes que otros podrán ocupar.