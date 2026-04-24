El Programa de Verificación Vehicular constituye una obligación en entidades específicas del país, como la Ciudad de México y el Estado de México, donde se implementa para monitorear las emisiones contaminantes y asegurar que los automóviles cumplan con los estándares ambientales. Las autoridades mexicanas han establecido exenciones específicas que otorgan beneficios a ciertos tipos de vehículos. Esta medida tiene como objetivo reconocer aquellas unidades que, debido a sus características técnicas o a su uso especializado, no generan el mismo impacto ambiental que los automóviles convencionales. En 2026, es relevante mencionar que existe una lista de vehículos que no necesitan pasar por la verificación. Esta lista abarca seis categorías fundamentales: Es esencial que los propietarios de estos vehículos conozcan dichas categorías para cumplir adecuadamente con la regulación vigente y asegurar el correcto uso de sus automotores. Los individuos que están obligados a realizar el trámite tendrán un cronograma detallado según el color del engomado y la terminación de las placas durante el primer semestre de 2026. Los automóviles con engomado amarillo y matrículas que finalizan en 5 o 6 deben realizar la verificación durante el primer semestre del año, de acuerdo con el calendario oficial vigente. Según han indicado las autoridades competentes, el costo del trámite se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, por lo que el monto puede actualizarse cada año. Se recomienda consultar el valor oficial actualizado antes de realizar el pago. En el caso de los vehículos provenientes de otras entidades, el costo y las condiciones para realizar la verificación voluntaria pueden variar según el programa vigente en cada periodo, por lo que es necesario consultar la normativa actualizada antes de efectuar el trámite.