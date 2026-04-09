La jubilación anticipada se ha convertido en el último tiempo en uno de los anhelos más grandes de la población trabajadora, que lleva años desempeñándose en el sector laboral y ve con buenos ojos la posibilidad de retirarse antes de los 60 años. Aunque muchos creen que existe una vía directa para acceder al retiro antes de tiempo, la realidad es más compleja y depende de condiciones muy específicas dentro del sistema de seguridad social. En medio de versiones confusas, el esquema de la Pensión IMSS mantiene reglas claras, pero también contempla excepciones que no siempre son conocidas. Estas alternativas no aplican para todos, lo que ha provocado interpretaciones erróneas sobre quiénes realmente pueden dejar de trabajar antes de la edad habitual. Detrás de este tema hay un punto clave: no se trata de una jubilación anticipada convencional, sino de mecanismos diseñados para proteger a trabajadores del país en situaciones extraordinarias. Es ahí donde se abre la puerta a acceder a una pensión antes de los 60 años. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establece que la jubilación anticipada antes de los 60 años no es una opción generalizada. Solo se permite en casos específicos donde el trabajador ya no puede continuar laborando por causas ajenas a su voluntad. Dentro del esquema del IMSS, la jubilación anticipada no funciona como una opción voluntaria para cualquier trabajador. Solo se activa cuando existen factores que impiden continuar con la vida laboral. Uno de los casos más relevantes es el de invalidez. Cuando una persona sufre una enfermedad o accidente fuera del trabajo que reduce significativamente su capacidad para desempeñarse, puede solicitar una pensión sin importar su edad, siempre que cumpla con las semanas requeridas. También se contempla la incapacidad derivada de riesgos laborales. Si el problema de salud está directamente vinculado con la actividad laboral y genera una afectación permanente, el trabajador puede acceder a la Pensión IMSS sin tener que esperar a cumplir 60 años. A esto se suman las pensiones para familiares en caso de fallecimiento del asegurado, como viudez u orfandad, que forman parte del mismo sistema de protección, aunque no corresponden a un retiro por edad. Para quienes buscan tramitar una Pensión IMSS, especialmente bajo la Ley 73, existen requisitos específicos que deben cumplirse. Estos determinan tanto el acceso como el monto del beneficio. Entre los principales requisitos se encuentran: El trámite de la Pensión IMSS se inicia directamente ante el instituto, donde se evalúan las condiciones del trabajador. En los casos de invalidez o riesgos de trabajo, también se realizan valoraciones médicas para determinar el grado de incapacidad. El monto final de la pensión dependerá de factores como el salario promedio de cotización y el número total de semanas acumuladas. Por eso, especialistas recomiendan revisar el historial laboral antes de iniciar el proceso.