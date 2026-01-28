El Gobierno propone que la ley fije un sueldo "igual o superior" al 60%

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno trabaja en una reforma laboral para garantizar el salario mínimo a trabajadores del sector público, la cual se aplicaría de manera gradual debido a limitaciones presupuestales. El anuncio se realizó durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional.

Sheinbaum explicó que actualmente hay empleados públicos cuyos ingresos quedaron por debajo del salario mínimo debido a los incrementos aprobados en años recientes. “Este año hay personas que no tienen el salario mínimo, y se está haciendo un esfuerzo extraordinario para que todos tengan el salario mínimo”, afirmó la mandataria.

La presidenta detalló que se trata de un reglamento pendiente que debe ser enviado desde el Congreso y que busca atender esta situación derivada de los recientes aumentos salariales. “Ya lo vamos a publicar, tiene que ver con un reglamento que en todo caso se tiene que hacer, la tiene que enviar el Congreso, porque no la ha enviado, y tiene que ver con un reglamento para que pueda hacerse de manera paulatina”, señaló.

De cuánto será el aumento a empleados públicos

La reforma establece reglas claras para garantizar que ningún trabajador en el servicio público gane por debajo del salario mínimo, que para 2026 fue fijado en 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte será de 440.87 pesos diarios. Esto se traduce en un salario mínimo mensual de 9,582.47 pesos en la zona general y 13,409.80 pesos en la zona libre.

Claudia Sheinbaum prometió aumento salarial para empleados públicos.

Sin embargo, su aplicación no será inmediata sino paulatina, debido a que no hay recursos suficientes para implementarla en un solo ejercicio fiscal .

El objetivo principal de esta ley de salarios para funcionarios es regularizar los sueldos que quedaron rezagados frente al aumento del salario mínimo registrado en los últimos años.

Reformas se darán a conocer antes del 1 de febrero

La información fue dada a conocer ante preguntas de la prensa sobre los temas que llegarán al Congreso en el próximo periodo ordinario de sesiones.