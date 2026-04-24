El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta dirigida a la población mexicana por el avance de un frente de nubes negras que provocará lluvias intensas en distintas regiones del país durante viernes 24 de abril. El pronóstico que difundió el SMN llega acompañado de distintas advertencias ante la posibilidad de que los pobladores sufran estragos producto de los distintos fenómenos climáticos. Para mayor información, se aconseja tomar nota de todos los datos publicados por el organismo gubernamental. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de advertencias dirigidas a todos los habitantes del país que residan en los estados con pronóstico de tormentas durante este viernes. En función de la información que compartió el SMN, durante el viernes 24 de abril, el frente frío núm. 46 se extenderá sobre la frontera norte de México al mismo tiempo que una línea seca sobre el noreste del territorio mexicano. La interacción de ambos sistemas con la corriente en chorro subtropical, propiciará rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Al mismo tiempo, se espera que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantenga la onda de calor en distintas regiones del país, entre las que se incluyen: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos y Oaxaca (sur) y dando inicio a partir de este día en Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Querétaro (centro), Hidalgo (norte y este), Veracruz (centro) y Chiapas (noroeste). Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán durante el viernes 24 de abril diversos efectos en varios estados de la República Mexicana. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (centro, este y sur) y Oaxaca (oeste, norte y centro). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz, Guerrero y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo. Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y Veracruz (sur). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras: Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo; y posibles tolvaneras en Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Morelos (sur), San Luis Potosí (centro y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (centro y norte), Campeche (suroeste) y Yucatán (suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Colima, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato (noreste), Puebla (norte y suroeste), Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Aguascalientes y Estado de México (suroeste).