El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio ultimátum a los contribuyentes que aún no cumplieron con el trámite obligatorio de la Declaración Anual, uno de los procedimientos fiscales más importantes para quienes perciben ingresos. Es posible recibir sanciones y multas por no cumplir con esta disposición. Aunque la mayoría de trabajadores, emprendedores y personas físicas conoce esta obligación fiscal, hay un grupo que suele generar dudas: los jubilados y pensionados. La incertidumbre surge por las exenciones fiscales aplicables a este sector. De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), las pensiones pueden estar exentas de impuestos, pero solo bajo ciertos límites y condiciones. Esto lleva a pensar que todos los adultos mayores están libres de declarar. El SAT señala que algunos jubilados y pensionados están obligados a presentar la Declaración Anual, especialmente en estos casos: Esto demuestra que no todos los adultos mayores están exentos de presentar el documento. El marco regulatorio contempla beneficios fiscales para ingresos por pensión o jubilación, estos no aplica en cualquier caso. El plazo para cumplir con esta obligación vence el 30 de abril de 2026. No presentar el documento cuando corresponde puede generar multas o recargos. Las autoridades recomiendan la revisión de cada caso en particular. Si hay incertidumbre, lo mejor es acudir con un contador o solicitar asesoría especializada para evitar errores. En lo que queda del mes, además, la autoridad suele ampliar sus horarios de atención. En resumen, aunque muchos pensionados no pagan ISR, no todos están exentos de declarar. Analizar la situación fiscal personal es clave para cumplir correctamente y evitar sanciones. El trámite es obligatorio para personas físicas y se realiza en línea durante este mes. Para hacerlo, se necesita el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la contraseña o la e.firma vigente. El sistema incluye información precargada sobre ingresos y deducciones, la cual debe revisarse antes de enviar la declaración, calcular el resultado final (saldo a favor o por pagar) y obtener el acuse correspondiente. Este proceso permite cumplir con la obligación fiscal de forma digital, siempre que se validen de forma correcta los datos antes de enviarlos.