La Cámara de Diputados determinó que los trabajadores del campo deberán contar con seguridad social. La iniciativa obligará a las empresas del sector agrícola a registrar a sus empleados en el Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS), sin excepciones. La decisión surge de un dato importante: el 87.2% de las 5.3 millones de personas que trabajan en el campo no tienen seguridad social. Así, la Cámara de Diputados señaló que esta orden tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas, ofreciéndoles atención médica, protección laboral y prestaciones. Una de las modificaciones más relevantes de la reforma es que ahora la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) podrá emitir certificados laborales para la agroexportación agrícola. Estos documentos funcionarán como una acreditación oficial del cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social por parte de los productores. Además, se incorpora el concepto de trazabilidad laboral, un mecanismo que permitirá no solo identificar el origen de los productos agrícolas, sino también conocer quién los cultivó o cosechó, en qué condiciones laborales se produjeron y si se respetaron los derechos de las personas trabajadoras en cada etapa del proceso. La reforma también establece un nuevo marco normativo para que el comercio exterior agroalimentario opere bajo estándares verificables, incluyendo criterios de producción libre de deforestación, con el objetivo de garantizar prácticas más sostenibles y responsables en el sector.