El oro se erige como uno de los minerales preciosos más valorados en la actualidad. En el Antiguo Egipto, fue considerado un símbolo de poder divino y perdurable, logrando en la actualidad su asociación con la riqueza, la seguridad financiera y el lujo. La reserva de oro más grande del mundo ha sido localizada por la NASA, acumulando más de 20 millones de toneladas. El uso del oro en la actualidad se extiende tanto a su función como moneda financiera para inversiones, así como a su apreciación en forma de joyería y en la creación de piezas tecnológicas. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos ha dado a conocer dónde se encuentra el mayor reservorio de oro, lo que abre la puerta a la posibilidad del desarrollo de la minería especial. Este hallazgo también plantea interrogantes y desafíos respecto a las repercusiones económicas y ambientales que podría acarrear su extracción. Según las estimaciones, cada litro de agua contiene apenas 0.00000005 gramos de oro, a diferencia de la superficie terrestre donde se presenta en vetas o yacimientos. Esta situación plantea un desafío técnico y económico aún no resuelto, lo que hace que su extracción sea inviable. De acuerdo a la información divulgada por la NASA, la mayor reserva de oro conocida hasta el presente no se encuentra en una mina terrestre, sino en el océano. Las aguas oceánicas contienen hasta 20 millones de toneladas de oro disueltas en concentraciones extremadamente bajas. La recuperación de todo este caudal de oro representa un reto sin precedentes, dado que los métodos tradicionales de minería no son aplicables a las condiciones subacuáticas; el mineral no se presenta en un estado sólido ni concentrado en depósitos específicos. En consecuencia, las tecnologías disponibles hasta el momento para estas labores han demostrado ser insuficientes para lograr la recuperación del oro. Por ello, expertos sugieren el desarrollo de nanofiltros y procesos químicos avanzados que faciliten la captura del oro sin provocar daños ambientales.