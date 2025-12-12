El Gobierno dará aumento a los programas sociales de jubilados y pensionados

De cara al inicio de 2026, el Gobierno anunció una noticia favorable para la población: habrá un aumento del 13% en el salario mínimo, el cual impactará además en los programas sociales. Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cobrarán más dinero por este motivo, por lo que se sugiere prestar atención.

Los adultos mayores reciben cada mes un monto calculado con base en el salario con el que se jubilaron y bajo qué modalidad lo hicieron. Con el aumento al salario mínimo, surgió la duda de si este ajuste impactaría también a las pensiones.

El IMSS confirmó aumento para los pensionados, tras el incremento en el salario mínimo

Conoce los detalles de esta iniciativa y verifica el monto que cobrarán los beneficiarios del organismo. Ten en cuenta los requisitos para cobrar el dinero.

¿Cuánto aumentará el salario mínimo en 2026?

A partir del 1 de enero de 2026 entrará en vigor el nuevo salario mínimo:

Salario general diario: 315.04 pesos

Zona Libre de la Frontera Norte: 440.87 pesos diarios

En términos mensuales, los montos quedarán de la siguiente manera:

Salario mínimo general mensual: 9,582.47 pesos

ZLFN: 13,409.80 pesos

¿Cuánto aumentará la Pensión IMSS en 2026?

El IMSS confirmó el incremento en la asistencia económica, ya que el pago mensual depende del salario pensionable, también llamado Salario Base de Cotización (SBC). Este es el salario diario integrado con el que los trabajadores estuvieron registrados ante el organismo.

Para quienes están pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, el salario pensionable se obtiene del promedio de los sueldos de las últimas 250 semanas de cotización.

El director Zoé Robledo explicó recientemente que, debido al aumento del salario mínimo, el SBC también continuará incrementándose.

Calendario de pagos de la Pensión IMSS en 2026

El organismo publicó las fechas oficiales de depósito para el año próximo:

Enero: viernes 2

Febrero: martes 3

Marzo: lunes 2

Abril: miércoles 1

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1

Julio: miércoles 1

Agosto: lunes 3

Septiembre: martes 1

Octubre: jueves 1

Noviembre: lunes 2

Diciembre: martes 1

Ante cualquier duda o inconveniente, se sugiere mantenerse atento a los canales de comunicación oficial de las autoridades. Allí podrás verificar las actualizaciones del organismo.