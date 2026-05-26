Sánchez reivindica el liderazgo de España ante los “delirios” de quienes “incendian el mundo”

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reivindicó en Roma el liderazgo de España en defensa del derecho internacional y lanzó duras críticas contra quienes, según afirmó, “incendian el mundo” con guerras y tensiones geopolíticas.

Sánchez realizó estas declaraciones durante un acto celebrado en la sede de la FAO con motivo de la Semana de la Nutrición impulsada por organismos dependientes de Naciones Unidas como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

El jefe del Ejecutivo lamentó que millones de niños continúen sufriendo desnutrición y aseguró que “parece mentira que la humanidad no haya ganado de una vez por todas la batalla contra el hambre”.

Durante su intervención, el presidente español defendió el papel internacional de España y sostuvo que el país mantiene una posición firme frente a las guerras, las crisis alimentarias y las violaciones del derecho internacional humanitario.

ROMA, 26/05/2026.- Encuentro que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO), Dongyu Qu (d), en la sede de la FAO en Roma, este martes. EFE/Fernando Calvo/Moncloa Fuente: Moncloa FERNANDO CALVO/Moncloa

El duro mensaje de Sánchez sobre Gaza y las guerras “injustas e ilegales”

Pedro Sánchez vinculó directamente las guerras actuales con el aumento del hambre y las crisis alimentarias globales. “Y no hay mayor desastre que la guerra, sobre todo cuando avanza de la mano del hambre y esta es un arma más y mucho más barata que los misiles que se usan en las guerras”, afirmó.

El presidente puso como ejemplo la situación en Gaza y acusó a algunos actores internacionales de intentar “ganar una guerra sometiendo a ese pueblo a la inanición”.

También denunció lo ocurrido con la flotilla humanitaria que intentó llevar ayuda a la zona y aseguró que sus integrantes fueron “humillados, vejados y maltratados”.

Sánchez sostuvo además que esas guerras “injustas e ilegales” están provocando una crisis alimentaria global “a escala sin precedentes” y advirtió sobre las consecuencias económicas y humanitarias derivadas de la tensión internacional.

Sánchez critica los “delirios geopolíticos” y habla de “falta de empatía y decencia”

Uno de los momentos más contundentes del discurso llegó cuando Sánchez criticó a quienes impulsan conflictos internacionales sin sufrir sus consecuencias directas.

“Porque quienes incendian el mundo nunca son quienes terminan pasando hambre”, afirmó el presidente español ante los asistentes reunidos en la FAO.

El jefe del Ejecutivo añadió además que “la única escasez que ellos padecen es, a mi juicio y con todos los respetos, la de la empatía y la decencia”.

El discurso fue interrumpido en varias ocasiones por aplausos y terminó con gritos de “¡bravo!” mientras Sánchez se dirigía a firmar el libro de honor de la organización.

El presidente también recordó unas palabras pronunciadas por el papa sobre el hambre y aseguró que este problema representa “un escándalo y un fracaso colectivo de la humanidad”.

España busca consolidar su liderazgo internacional y aumentar su influencia en la FAO

Durante su intervención, Pedro Sánchez defendió el papel de España como referente internacional en distintos ámbitos, especialmente en materia agrícola y seguridad alimentaria.

El presidente recordó que España se convirtió en el cuarto exportador europeo y el décimo exportador mundial en materia agrícola, reforzando así su posición estratégica dentro del sector alimentario global.

También destacó que España aumentó en 2025 un 13 % la ayuda al desarrollo, en contraste con el descenso global del 23 % registrado a nivel internacional.

ROMA, 26/05/2026.- Encuentro que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO), Dongyu Qu (d), en la sede de la FAO en Roma, este martes. EFE/Fernando Calvo/Moncloa Fuente: Moncloa FERNANDO CALVO/Moncloa

“España da un paso adelante cuando, por desgracia, muchos países dan un paso atrás”, aseguró Sánchez durante el acto celebrado en Roma.

El jefe del Ejecutivo aprovechó además para respaldar la candidatura del ministro de Agricultura, Luis Planas, para dirigir la FAO en el proceso previsto para el próximo año.