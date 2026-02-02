La normativa laboral federal (LFT) establece qué días en México son considerados festivos no laborables y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) es la encargada de regular que cada trabajador del país pueda gozar de estos días de descanso obligatorio.

Sin embargo, existen otras festividades dentro del calendario que no se consideran feriados, pero que también son importantes de recordar por lo que representan en la historia, como el Día de la Candelaria que se festeja cada 2 de febrero y es considerado no festivo.

Día de la Candelaria (foto: Pixabay).

¿Qué se festeja el Día de la Candelaria?

El Día de la Candelaria, celebrado el 2 de febrero en México, es una festividad que combina elementos religiosos y culturales. Sus orígenes se encuentran en la Presentación del Señor y la Purificación de la Virgen María y está vinculada a la tradición de la Rosca de Reyes del 6 de enero. Esta celebración envuelve a las familias en rituales que fortalecen los lazos comunitarios y familiares.

La festividad, también conocida como Fiesta de la Luz, conmemora la presentación de Jesús en el Templo y la purificación de la Virgen María. En México, se realizan procesiones y misas donde se bendicen imágenes del Niño Dios, simbolizando su entrada en el Templo. Este acto refleja la devoción de las comunidades católicas y la fusión de tradiciones indígenas con las costumbres religiosas.

Además, el Día de la Candelaria está estrechamente relacionado con la Rosca de Reyes, donde quienes encuentran la figura del Niño Jesús deben organizar una fiesta el 2 de febrero. Esta práctica extiende la temporada de celebraciones y promueve la convivencia familiar a través de la preparación y disfrute de tamales, un símbolo de la herencia culinaria mexicana que refuerza la identidad cultural del país.

Día de la Candelaria (foto: Pixabay).

¿Cómo celebrar y conmemorar el Día de la Candelaria?

El Día de la Candelaria, celebrado el 2 de febrero, es una festividad que conmemora la presentación de Jesús en el templo. Para celebrarlo, es común que las familias preparen tamales y atole, platos tradicionales que se disfrutan en esta fecha. La reunión familiar es fundamental, ya que se comparte la comida y se fortalecen los lazos entre los seres queridos.

Además de la comida, muchas personas asisten a misa para bendecir las velas, que simbolizan la luz de Cristo. Es una tradición llevar las velas a la iglesia, donde se realizan ceremonias especiales. Esta actividad espiritual es una forma de recordar el significado religioso del día y de pedir por la protección y bienestar de la familia.

Por último, algunas comunidades organizan festivales y ferias en honor al Día de la Candelaria. Estas celebraciones incluyen música, danzas y actividades para los niños, creando un ambiente festivo y alegre. Participar en estas actividades es una excelente manera de disfrutar de la cultura y tradiciones locales, así como de compartir momentos memorables con amigos y familiares.

Para finalizar, es necesario tener presente que los festivos no solo son días para descansar, sino que también tienen una importante función social y cultural que nos permiten reflexionar sobre nuestra historia, fortalecer las costumbres y construir una identidad colectiva.