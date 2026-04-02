En 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificará sus operativos de vigilancia para identificar posibles irregularidades fiscales, poniendo especial atención en los movimientos bancarios. Por ello, muchos contribuyentes en México podrían quedar inhabilitados para operar dentro del sistema financiero. El organismo fiscal cuenta con facultades legales para revisar información financiera cuando detecta irregularidades entre ingresos reportados y depósitos en cuentas. Es decir, si una persona declara ciertos ingresos, pero registra movimientos mayores en su cuenta, podría activarse una alerta. Conoce en detalle la vigilancia del SAT en México y evita problemas con las autoridades fiscales. Uno de los focos principales son los depósitos en efectivo. Si bien no todos representan un problema, pueden ser cuestionados si no hay forma de justificar su origen. Lo mismo ocurre con las transferencias, sobre todo cuando provienen de distintas personas o no coinciden con la actividad económica registrada, como ocurre en los trabajos informales no declarados. También se analizan movimientos inusuales. Por ejemplo, si una cuenta con actividad baja recibe de pronto un monto elevado, el sistema puede marcarlo para revisión. Esto no implica automáticamente una falta, pero sí la necesidad de comprobar el origen del dinero. Las autoridades fiscales no revisan las cuentas bancarias de forma directa o constante sin motivo; generalmente, estas acciones se detonan por inconsistencias, denuncias o sistemas automatizados de control. Para evitar problemas, se recomienda la declaración de cada una de las percepciones -incluidas las adicionales o independientes- y guardar comprobantes de operaciones relevantes, como: Asimismo, se sugiere no prestar cuentas bancarias a terceros, ya que esto puede derivar en responsabilidades fiscales si los recursos no corresponden a la actividad del titular. El SAT puede congelar cuentas bancarias cuando se presentan las siguientes situaciones: Dicha acción se lleva a cabo a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), con el objetivo de asegurar el cobro de impuestos, recargos y sanciones, previa notificación al contribuyente.